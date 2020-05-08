BERGEN FİLMİ

Bergen filmi için yapımcının kararını bekliyoruz. Uzun bir süre önce hazırlığa başladık ama karantina sürecinde her şey durdu. Full bir enerjiyle, hiç şikayet etmeden, günlerce çalışmaya hazırım. İşime geri dönmek için çok heyecanlıyım.

Serenay Sarıkaya 1989’da öldürülen Bergen’in hayatını oynayacak.