Ünlü şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Sezonu Bodrum'da açan Görgüzel, fotoğrafına, "Bir dakika boyunca burada böyle durmak hiç kolay kolay değil, o yüzden 'story'de kalmasın' diyen sporcu arkadaşlara selam olsun." notunu düştü. Görgüzel, gelen yorumların ardından fotoğrafını kısa süre sonra sildi.