Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sarıkaya, "Televizyonu çok özledim. Podyumdan gelmeyim ama benim artık alanım oyunculuk, o yüzden başka bir şey düşünmüyorum" dedi.



Sarıkaya, bir süre daha müzikale devam edeceğini dile getirdi.

Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çıkan aşk iddiaları sorulunca yine sessizliğini korudu.