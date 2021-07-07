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Serenay Sarıkaya: Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim - Magazin haberleri

Serenay Sarıkaya: Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Haldun Demirhisar ile birliktelik yaşadığı öne sürülen Serenay Sarıkaya, kalbinin boş olduğunu dile getirdi. Samimi açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" ifadelerini kullandı

07.07.2021 - 12:09 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve 'Bergen' filminde de rol alamayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Bir dönem adı iş insanı Haldun Demirhisar ile aşk dedikodularına karışan Sarıkaya, özel hayatıyla ilgili konuştu. 

  • "ŞU AN KALBİM BOŞ"

    Elle Dergisi'ne konuşan ve şu an kalbinin boş olduğunu ifade eden ünlü oyuncu, "İlişkilerinde romantik ve duygusal mısın, yoksa aklın yönetimde midir?" sorusuna yanıt verdi.

    1 Temmuz'da 29 yaşına basan Serenay Sarıkaya, "Fazlasıyla duygusalım maalesef. Hiç öyle plancı programcı değilim" ifadelerini kullandı.

  • "HAZIR DEĞİLİM"

    "O anda içimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum" diyen oyuncu, "Hayatıma birisinin girmesine hazır değilim" açıklamasıyla da dikkat çekti.

  • AŞK DEDİKODULARI

    Serenay Sarıkaya ile iş insanı Haldun Demirhisar'ın geçtiğimiz haftalarda aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İddiaların ardından ünlü oyuncu, "Haberde bahsi edilen kişi arkadaşımdır" diyerek, söylentilerin gerçek dışı olduğunu belirtmişti. Ancak Sarıkaya'nın Göcek'te yine Demirhisar ile görüntülenmesi yine dedikoduları alevlendirmişti.

  • "ORASI BENİM EVİM"

    Demirhisar ile ilgili aşk haberlerinin hatırlatılması üzerine ünlü oyuncu, "Yeni bir şey söylemek istemiyorum. Daha önce de bu haberleri yalanlamıştım zaten. Görüntülendiğim yer benim evim, arkadaşlarımla bir araya gelmek kadar doğal bir şey olamaz. Her seferinde çıkan aynı haberleri yalanlamak istemiyorum" demişti.

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