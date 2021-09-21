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Serenay Sarıkaya: Ben işe gidiyorum - Magazin haberleri

Serenay Sarıkaya: Ben işe gidiyorum

"Şahmeran" adlı dizi için objektif karşısına geçen Serenay Sarıkaya'dan yeni fotoğraf geldi. "Ben işe gidiyorum" diyen ünlü oyuncu, ayna pozunu paylaştı

21.09.2021 - 08:12 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Daha önce zamanlaması uymadığı için "Bergen" filminde yer alamayacağını açıklayan Serenay Sarıkaya'nın başrolü Burak Deniz ile birlikte paylaştığı "Şahmeran" adlı dizinin çekimlerine Adana'da start verildi.

  • "BEN İŞE GİDİYORUM"

    Dün sabah çekimlere hayli erken başlayan Sarıkaya, saat 06.01'de yüzünde göz altı maskesiyle verdiği pozu paylaştı. Gönderisine, "Günaydın, ben işe gidiyorum." notunu düşen ünlü oyuncu, sette saçları yapılırken çekilen anlarını da yayınladı.

  • "GELİYOR GELMEKTE OLAN"

    Serenay Sarıkaya, 5 gün önce senaryo okurken verdiği pozu, "Nasıl özlemişim belli değil! Geliyor gelmekte olan..." ifadeleriyle 9,2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaşmıştı.

  • BAŞROLÜ FARAH KAPTI

    Serenay Sarıkaya, geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından zamanlaması uymadığı için "Bergen" filminde yer alamayacağını açıklamıştı. Sarıkaya'nın yoğunluğu nedeniyle rol almadığı projede Farah Zeynep Abdullah başrolü kapmıştı.

  • "AŞK" İDDİALARINA YANIT: SIKILDIM!

    Öte yandan 29 yaşındaki ünlü oyuncunun, bir dönem Tuba Büyüküstün ve Melisa Şenolsun'la aşk yaşayan Umut Evirgen ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Çıkan haberlerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Sarıkaya, "Sizin de dediğiniz gibi; bunlar iddia... Böyle şeylerle uğraşmaktan, bu haberlerden sıkıldım." demişti.

    Söylentilerin asılsız olduğunu dile getiren oyuncu, gazetecilerin "Aşk" sorularını geçiştirmişti.

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