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        Haberler Magazin Seren Serengil köpeğini kaybetti - Magazin haberleri

        Seren Serengil köpeğini kaybetti

        Seren Serengil'in pomeranian cinsi köpeği 'Noynoy' öldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.02.2024 - 13:10 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:10
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        Seren Serengil köpeğini kaybetti
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        Seren Serengil'in köpeği 'Noynoy' öldü. Veteriner kontrolünde tedavi edilen 'Noynoy'un 5 kez kalbi durmasına rağmen hayata döndürüldü. Ancak Serengil, 'Noynoy'un kalbinin 6'ncı kez durmasından sonra dayanamayarak köpeğinin öldüğünü söyledi.

        Serengil, acısını sosyal medyada takipçileriyle paylaştı; Ona çok güzel annelik yaptığımı düşünüyorum ama artık gitmek istedi. O benim sadece köpeğim değil, her şeyimdi, evladım gibiydi...

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