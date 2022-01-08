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Seren Serengil'in kardeş özlemi

Kardeş hasreti çeken Seren Serengil, Timur Serengil ile Jussi Serengil'e duyduğu hasreti dile getirdi. Instagram hesabından duygusal paylaşımlarda bulunan Serengil, "Artık gözümde tütüyorsunuz" dedi

08.01.2022 - 15:44 | Güncelleme: FİSKOS
HABERTURK.COM

  • Sağlık sorunları nedeniyle zor günler geçiren Seren Serengil, kardeş hasreti çekiyor. Ünlü şarkıcı, babası Öztürk Serengil'in diğer evliliklerinden dünyaya gelen ve Finlandiya'da yaşayan kardeşleri Timur Serengil ile Jussi Serengil'e olan özlemini dile getirdi.

  • "GÖZÜMDE TÜTÜYORSUNUZ"

    Seren Serengil, Timur Serengil ile yeğeninin fotoğrafını sosyal medya hesabından, "Kardeşim... Artık gözümde tütüyorsunuz. Ben Finlandiya bileti alayım en kısa zamanda." notuyla paylaştı.

  • "ÇOK ÖZLÜYORUM"

    Daha önce anne ve babasından toplamda beş kardeşi olduğunu açıklayan Serengil, Jussi Serengil'in fotoğrafına ise, "Bu da babama en çok benzeyen kerdeşim. Hepsi Finlandiya'da yaşıyorlar. Çok özlüyorum." ifadeleriyle yayınladı.

  • ZOR GÜNLER GEÇİRİYOR

    2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

  • 17 Aralık Cuma günü ameliyat olan Serengil, sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü isim, doktoru Alper Çelik ile birlikte yaşadığı süreci anlatmıştı.

    İşte Serengil'in öne çıkan açıklamaları:

    Çocuğumu kaybetmişken 76 kiloydum. İkinci ameliyata 67 kilo ile girdim. Burada benim de hatam var. Benim tanıdıklarımın hiçbirisi obez değildi, bu ameliyatı yaptırdıklarında. Son derece erteleyen umursamayan bir yapım vardı benim.

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