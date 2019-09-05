

"BİR DAHA ANNE OLAMAYABİLİRİM"



Konuşmasının devamında Serengil, “Göndermeyin dememe rağmen geldi. O gün zaten yüzüme de vurdu, itekledi de, her şeyi yaptı. O darp sizin düşündüğünüz gibi sert bir darp değildi. Havlularla yüzüme vurdu, itekledi, duvara çarptım. Çok büyük küfürler etti. Annemi aradı tehdit etti. Beni tehdit etti. Yani bu da bir şiddettir. Kötü bir laf da şiddettir. Hamileyim, riskli bir hamileliğim var ve tansiyon hastasıyım. Benim tansiyonumun çıkacağını ve böyle bir durumda çocuğumu kaybedeceğimi bile bile yaptı. O yüzden şikayet ettim. Ben bir daha anne de olamayabilirim" ifadelerini kullandı.