Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Seren Serengil: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı- Magazin haberleri

        Seren Serengil: Cübbeli Ahmet'in koruması beni öldürmeye çalıştı

        Seren Serengil, 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün korumasının üzerine araç sürdüğünü ve kendisini öldürmeye çalıştığını iddia etti. "Şans eseri kurtuldum" diyen Serengil, yaşadığı anları sosyal medya hesabından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 18:47 Güncelleme: 14.12.2024 - 18:47
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Seren Serengil, dikkat çeken bir iddiayla gündeme geldi. Serengil, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımla, İstanbul Beykoz’daki Acarkent Sitesi’nde ölüm tehlikesi atlattığını öne sürdü.

        • 2

          Seren Serengil'in iddiasına göre, kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü’nün korumalarından biri, aracıyla hem kendisini hem de köpeğini ezmeye çalıştı.

        • 3

          Yaşadığı anları anlatan Seren Serengil; "Evimin önündeki sokakta, üzerime hızla bir araç sürüldü. Şoförün elimi kaldırarak dur işaretini görmesine rağmen hız kesmedi. Şans eseri kurtuldum, yoksa şu an hayatta olmayabilirdim" dedi.

        • 4

          "DAHA ÖNCE DE KÖPEKLERİM ZEHİRLENDİ"

          Seren Serengil, Ahmet Mahmut Ünlü ve ailesiyle daha önce de sokak köpekleri nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirtti. Geçtiğimiz yıl köpeklerinin zehirlendiğini söyleyen Serengil; "Evimin önüne zehirli ekmekler atıldı, köpeklerim ve bakımımdaki Tomtom zehirlendi. Bu süreçte de Ünlü ailesi, köpeklerin çevreyi kirlettiği ve istemedikleri yönünde sataşmalarda bulunuyordu" ifadelerini kullandı.

        • 5

          "KAMERA KAYITLARI ORTADA"

          Olay sonrası Paşabahçe Karakolu’na giderek şikayette bulunan Serengil, kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Ancak güvenliğin sadece uzaktan çekilmiş görüntüleri sunduğunu belirten Serengil, "Evimin önündeki kameraların kayıtlarının da verilmesini istiyorum. Görüntülerde hem köpeğin hem de benim nasıl kaçtığım açıkça görülüyor" şeklinde konuştu.

        • 6

          Seren Serengil, olayın tarikat faaliyetleriyle ilgili olduğunu savunarak; “Bu tarikatların oluşumları zaten kanunen yasak. Ancak sokak köpeklerini hedef göstererek sürekli saldırgan söylemlerde bulunuyorlar. Hayvanlar haramdır diyerek düşmanlık yapıyorlar” diye konuştu.

        • 7

          "KORKAN SİZİN GİBİ OLSUN"

          Seren Serengil, yaşadığı korkuyu dile getirirken; “Beni öldürseler de bu video kanıt olsun. Arkamdan bu ülkeyi bu insanlara bırakmayın. Korkan da sizin gibi olsun” ifadelerini kullanarak dikkat çekti.

        • 8

          Seren Serengil, ekim ayında İstanbul Acarkent’te köpekleri zehirlenen Seren Serengil, İsmailağa Cemaati'nden Cübbeli Ahmet’ten şikâyetçi olmuştu.

          Fotoğraflar: Instagram, İHA

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Reyhanlı saldırısı sorumlusu yakalandı
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        Kavgayı ayırmak isteyen dede vuruldu! 4 tutuklama
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        ABD: İran'la ilgili tüm seçenekler masada
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        Şam Büyükelçiliği yeniden açıldı
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        "Suriye'de bir halk devrimi gerçekleşti"
        Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi
        Beşiktaş'ta gözler Adana'ya çevrildi
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Beş soruda imar hakkı aktarımı
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Habertürk Anasayfa