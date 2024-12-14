"KAMERA KAYITLARI ORTADA"

Olay sonrası Paşabahçe Karakolu’na giderek şikayette bulunan Serengil, kamera kayıtlarının incelenmesini talep etti. Ancak güvenliğin sadece uzaktan çekilmiş görüntüleri sunduğunu belirten Serengil, "Evimin önündeki kameraların kayıtlarının da verilmesini istiyorum. Görüntülerde hem köpeğin hem de benim nasıl kaçtığım açıkça görülüyor" şeklinde konuştu.