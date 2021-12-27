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Seren Serengil: Ameliyat olmasaydım aranızda olamayacaktım!

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı sonrası 'Dumping sendromu'na yakalanan ve 43,5 kiloya kadar düşen Seren Serengil, 17 Aralık Cuma günü bir operasyon daha geçirmişti. Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan Serengil, "Ameliyat olmasaydım belki bugün aranızda olamayacaktım. Yemek yiyorum şimdi. 'Aa, fenalaşmadım' diyorum" ifadelerini kullandı

27.12.2021 - 14:52 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2016'da midesinden ameliyat olan ardından da hızla kilo vermeye başlayan Seren Serengil (50), sıkıntılı dönemden geçiyor. 'Dumping sendromu'yla mücadele eden şarkıcı, karaciğer, pankreas ve böbreklerinin iflas etmek üzere olduğunu söylemişti.

  • 17 Aralık Cuma günü ameliyat olan Serengil, sağlık durumuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sunuculuğunu yaptığı 'Söylemezsem Olmaz'a geri dönen ünlü isim, doktoru Alper Çelik ile birlikte yaşadığı süreci anlattı.

    İşte Serengil'in öne çıkan açıklamaları:

    Çocuğumu kaybetmişken 76 kiloydum. İkinci ameliyata 67 kilo ile girdim. Burada benim de hatam var. Benim tanıdıklarımın hiçbirisi obez değildi, bu ameliyatı yaptırdıklarında. Son derece erteleyen umursamayan bir yapım vardı benim.

  • "AMELİYAT OLMASAYDIM BUGÜN ARANIZDA OLAMAYACAKTIM"

    Sizler de benim ailemsiniz herkes her şeyi biliyor. Baygınlık geçiriyordum, fenalaşıyordum. Ameliyat olmasaydım belki bugün aranızda olamayacaktım. Yemek yiyorum şimdi. 'Aa, fenalaşmadım. Saniyesinde tuvalete gitme gereği duymadım' diyorum. Kesinlikle yanlış ameliyatı yapan doktorla hukuki süreç devam ediyor. 

  • "İYİLEŞMESİ 1,5 YIL SÜRECEK"

    Dr. Alper Çelik ise, "İki durum söz konusu... Gerçekten hatalı bir işlem olabilir ya da hastanın bünyesi kaldıramıyor olabilir. Belli bir aşamadan sonra bu hastalıklar geri dönülemez hale geliyor. İnce bağırsakların çok ciddi bir kısmı devre dışı bırakılmış. Oradaki problemi hemen düzelttik. Alt mideyi bulmak için 30-45 dakika uğraştık. Alt mide ile üst mide arasındaki bağlantı kapatılmıştı. Gıda sadece üst mideye giriyordu. İnce bağırsağın uzunluklarını ölçünce ve devre dışı bırakılanları görünce ince bağırsakları hemen düzelttik. Birkaç ay sonra karaciğer iyileşecek, bünye güçlenecek ve riskler azalmış olacak. Bu yapılan işlemler hayatınıza da engel olmayacak. Alt midesiz de devam edilebiliyor. Bizim hedefimiz 55 kilo. Şu anki ameliyatımız daha frenleyici olacaktır. Seren Hanım tam anlamıyla iyileşmesi 1,5 yıl sürecek 3-4 hafta sonra eski enerjisine kavuşacak." şeklinde konuştu.

  • "MİDEMİ ALMIŞLAR, BU BİR SKANDAL!"

    "Aylardır ameliyatı bekliyordum." diyen Seren Serengil, "Çünkü İzmir'deki doktorum mide küçültme ameliyatı videosunu bir türlü vermiyordu. Neden kaçtıklarını anlıyoruz. Bütün organlarım yapışmış. Ameliyatım 6 saat sürecekti ama operasyonu geçiremedim. Çünkü midem yok. Bu, skandal bir durum. Doktorum şunu söyledi: ‘Böyle bir ameliyat 70 kiloda bir insana yapılamaz ve alt midenizi bulamadık.’ Organım yok. 3-5 kilo daha almak zorundayım." ifadelerini kullanmıştı. 

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