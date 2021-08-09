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Seren Serengil ameliyat oldu - Magazin haberleri

Seren Serengil ameliyat oldu

Uzun süredir 'Dumping Sendromu' ile mücadele eden ve ameliyat olan Seren Serengil zor günler yaşıyor. 2016'da geçirdiği mide opresyonunun ardından hızla kilo vermeye başlayan Serengil, dün tekrardan ameliyat masasına yattı

09.08.2021 - 23:50 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Şarkıcı ve sunucu Seren Serengil, önceki gece operasyon geçirdi. Mustafa Rahman Tohma, sevgilisinin son durumuyla ilgili bilgi verdi.

  • Serengil'in ameliyat sonrası fotoğrafını paylaşan Tohma, "Merak eden soran herkese şunu söyleyeyim. Seren çok ağır bir dönem geçirdi belki sizlere yansıtmayı sevmediğinden hep neşeli haline rastladınız. Sayfasında çünkü o hiçbir zaman yaşadığı durumdan faydalanmayı isteyen biri olmadı. Son bir aydır gece gündüz neredeyse teknede de hep yattı film seyretti. Ağrıları çok fazlaydı. Böbrek ve safra kesesi çalışmayacak duruma gelmişti. Bir de geri dönüşüm ameliyatını olması gerekiyordu. Bir ay önce Haberal hocamızın denetiminde hastanesinde yapılan tetkikler sonucu bağırsağının olması gerekenden daha kısa olduğu için damping sendromunun olduğu ve geçmesinin ve kilo almasının vücut direnci ve bağışıklı sisteminin kuvvetlenmesinin ameliyat öncesi gerektiğini söylemişti. Safra kesesi alınacak bağırsak ameliyatı beraber bir ara olacaktı bu ayında sonunda... Fakat Seren'in karaciğer değerlerinin birdenbire çok yüksek çıkması ve siroza çevirebilme ihtimali onun vücut denge ve değerlerinin yerine gelmesini beklenmeden derhal ameliyat olma zaruretini doğurdu. İki ameliyatı aynı anda vücudu kaldıramayacağından ilk safra kesesi alındı. İkinci ameliyatı da vücut biraz daha toparlanınca kan değerlerini yerine gelince olacak. Şu an iyi... Siz sevenlerinin duasıyla daha da iyi olacak. Teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

  • 3.5 AYDA 25 KİLO

    2016'da mide küçültme ameliyatı olan Serengil, o dönem hızla kilo vermeye başlamış hatta 3,5 ay gibi kısa bir sürede 25 kilo vermişti. Seren Serengil’e doktorları ‘geri dönüşüm ameliyatı’ olması gerektiğini söyledi. Bu operasyonda bağırsağın ‘gastrik bypass ameliyatı’ ile devre dışı bırakılan bölümü yeniden aktif hale getiriliyor.




  • DUMPING SENDROMU NEDİR?

    Midenin bir bölümünün ya da tamamının alındığı ameliyatlar veya gastrik bypass operasyonu sonrası ortaya çıkabilen 'Dumping sendromu', midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir. Midenin küçültülmesi sebebi ile mide, bağırsaklara daha yakın bir hal alır. Hastanın ameliyat sonrasında şeker içeren besinler tüketmesi halinde, gıdaların bağırsaklara gitmesinin ardından sindirime uğrayarak bağırsaklardaki damarlar tarafından emilimi gerçekleşir.

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