ALAY KONUSU OLDU: 'KOLUN NEREDE!'

Serengil'in sahneden paylaştığı fotoğraflara yorum yağdı. Photoshop'u fazla kaçıran Seren Serengil'in bir karede kolunu yamulttuğu görüldü. Birçok kullanıcı Serengil'in gönderisine, "Kolun nerede?" ve, "Keşke gerçek bir fotoğraf olsaydı." şeklinde yorumlar yaptı.

Sosyal medyada adeta alay konusu olan ünlü isim, ardından sahnedeki diğer fotoğraflarını da yayınlamaya devam etti.