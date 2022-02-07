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Seren Serengil alay konusu oldu: Photoshop'u abartınca...

Seren Serengil yine alay konusu oldu!

Photoshop'tan vazgeçmeyen Seren Serengil, önceki gün filtreli yeni fotoğraflarını Instagram'dan yayınladı. Kolunu yamultan Serengil, yine sosyal medyanın diline düşmekten kurtulamadı

07.02.2022 - 08:37 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Uzun süredir sahneye çıkmayan Seren Serengil (50), dün akşam Batum’da dinleyicileriyle buluştu. Zayıflık uğruna bıçak altına yattığından bu yana sağlık sorunlarıyla boğuşan ve 43,5 kiloya kadar düşüp, ameliyat olan Serengil, konser verdi.

  • "NE GÜZEL BİR GECEYDİ"

    Seren Serengil, geceden fotoğrafları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. Ünlü isim, gönderilerine, "Ne güzel bir geceydi... Ne güzel bir karşılama, ne coşkulu, ne sıcak, ne eğlenceliydi. Emeği geçen herkese tüm ekibime ve dostlarıma teşekkürler. Yine geleceğiz, hoşça kal Batum..." ifadelerini not düştü.

  • ALAY KONUSU OLDU: 'KOLUN NEREDE!'

    Serengil'in sahneden paylaştığı fotoğraflara yorum yağdı. Photoshop'u fazla kaçıran Seren Serengil'in bir karede kolunu yamulttuğu görüldü. Birçok kullanıcı Serengil'in gönderisine, "Kolun nerede?" ve, "Keşke gerçek bir fotoğraf olsaydı." şeklinde yorumlar yaptı.

    Sosyal medyada adeta alay konusu olan ünlü isim, ardından sahnedeki diğer fotoğraflarını da yayınlamaya devam etti.

  • "SALINCAĞIN İPİ BACAĞINA GEÇMİŞ!"

    Serengil, geçtiğimiz aylarda da paylaştığı bu fotoğrafla gündeme gelmişti. Takipçileri, salıncak ipinin bacağına girdiğini belirterek, Serengil'in photoshop işleminin başarısız olduğunu ifade etmişti.

  • "İNANILAMAYACAK KADAR GÜZELİM"

    Kendisine gelen eleştirilerin ardından konuyla ilgili açıklama yapan Seren Serengil, "Halatlar bacaklarımı kesse de koleksiyonumun aşkına 38 derecede çekimlerimi tamamlayabildim. Bazıları da 'Photoshop' demişler, kapak mahiyetinde bunu paylaşıyorum... Hayatımın en güzel hissettiğim dönemindeyim. İnanmayanlara teşekkür ediyorum. Onlar inanmadıkça, ben mutlu oluyorum. Demek ki inanılamayacak kadar güzelim..." ifadelerini kullanmıştı.

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