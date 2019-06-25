Ne güzel kalıcı olabilmek. Ne güzel temiz bir isim bırakabilmek. En büyük mirasım sahnede bana öğrettiklerin ve soyadım. İnancım daha iyi bir yerde olduğunu söylüyor. Çok yoruldun. Orada dinlen ve huzurda ol. Seni seviyorum! Senin dediğin gibi ‘Dört dikişli kalbinin can parçası’ kızın bu tarafta seni yaşatmaya devam edecek. Söz...