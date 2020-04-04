Geçtiğimiz hafta karantinaya dayanamayıp evinin penceresine çıkan ve bu fotoğrafını da paylaşan Serel Yereli, "Kendimden de sosyal medyadan da tembelliğimden de bıktım. Bir baltaya sap olmak istiyorum. Bu dönemi yararlı kullanmalıyım. Kim çeker beni? Ben bile çekemiyorum." dedi.