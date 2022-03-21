"Tarkan'a söz söylemek ne haddime!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Seren Serengil (50) ve Serdar Ortaç (52), önceki akşam Maslak'taki bir mekanda sahne aldı.

İlk olarak sahneye çıkan Ortaç, şarkılarını sevenleriyle birlikte seslendirdi. Sık sık dinleyicileriyle sohbet eden ünlü şarkıcı, "Sağlığıma kavuştum, artık bunu kutlayabilirim. Sadece sol ayağımda minik bir aksama var. O da kısa sürede düzelecek inşallah." diyerek, kendisine dua eden herkese teşekkürlerini iletti.

"TARKAN'A SÖZ SÖYLEMEK NE HADDİME!"

Gecenin sonunda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, Tarkan'ın yeni şarkısı "Geççek"in sözlerinin yanlış anlaşıldığını dile getirdi.

"Bence Tarkan, yaşadığımız pandemi ve kötü günlerin geçeceğini dile getirdi. Zaten kendisi de bir açıklama yaptı diye hatırlıyorum. Konu yine nereden nerelere geldi... Zaten bir kitle var; 'Serdar konuşsa da biz onu nasıl yanlış anlasak, nasıl yerden yere vursak?' diye bekliyorlar. Yoksa benim Tarkan'ın şarkısına söz söylemek ne haddime?" dedi.

"POPUN KRALIYIM!"

Gazetecilerin, "Özellikle Tarkan hayranları sizi eleştiri yağmuruna tuttu. Bu durumu 90'lı yıllardaki rekabete bağlamak doğru olur mu? Siz de, Tarkan da o yıllarda ciddi bir rekabet içerisindeydiniz." sözlerinin üzerine konuşan Ortaç, "Alakası yok. Ben zaten her dönem popun kralıydım. Hala da öyle olduğumu düşünüyorum. Siz de öyle düşünmüyor musunuz?" açıklamasını yaptı.

"SAHNE ŞOV İŞİDİR!"

Serdar Ortaç, ayrıca, "Gülşen'i eleştirmelerini gereksiz buluyorum. Sonuçta sahne bir şov işidir. Yurt dışında bunu bir sürü yıldız isim, bir sürü sanatçı yapıyor. Birçok örneği var dünyada ama nedense bunu biz yapınca kabahat oluyor." diyerek, meslektaşı Gülşen'e destek çıktı.

Serdar Ortaç, Aleyna Tilki'nin de sosyal medya paylaşımlarıyla aynı eleştirilere maruz kaldığını hatırlatan muhabirlere, "Ne varmış kıyafetinde ağabey? Gencecik kız.. Giyecek tabii ki. Abartmayın!" karşılığını verdi.