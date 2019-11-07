"KARŞINIZA SÜRPRİZ BİR GELİN ADAYI İLE ÇIKABİLİRİM"

Geçtiğimiz günlerde sahne aldığı mekanda çarpıcı açıklamalarda bulunan Ortaç, "Allah'tan boşandık. Gördüğünüz gibi turp gibiyim. Hatta o kadar iyiyim ki, yakında karşınıza sürpriz bir gelin adayı ile çıkabilirim" diyerek evlilik mesajı vermişti.