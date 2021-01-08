"ONU GÖRMEYE DAYANAMIYORUM" DEMİŞTİ

Şarkıcı Ceylan Ertem, geçtiğimiz günlerde online konser vermişti. 40 yaşındaki Ertem, konserinde popçu Serdar Ortaç'a tepki göstermişti.

"Serdar Ortaç'ı görmeye dayanamıyorum" diyen Ceylan Ertem, konuyla ilgili şunları söylemişti:

Hala popüler olmasına olumlu bir gözle bakmıyorum. Ahmet Kaya'nın kalbini kırdılar ve o bu yüzden ülkesinden uzakta, kalp krizinden kaybettik. Bu kadar güzel şarkılar yazmış değerli biriydi. Bazıları tarih iz bırakır, bazıları da öyle olmadıkları halde para kazanır.