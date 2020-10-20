Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Sanatçı Serdar Ortaç, önceki akşam sevgilisi Seçil Gür ile birlikte Etiler'deki bir marketten çıkarken görüntülendi.
Muhabirlerin soruları yanıtlayan Ortaç, eski eşi Chloe Loughnan'ın nafakasını eline para geçtikçe ödediğini ve hacizlik bir durum olmadığını belirtti.
Gazetecilerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna Ortaç, şu yanıtı verdi:
Bana görev gelirse tabi yaparım. Bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle, kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Bugün yaptıkları çok haince, bebekleri öldürmüş adam. Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Yaptıkları insanlık değil.
Ermeni halkına bir sözü olmadığını dile getiren sanatçı, yöneticileri ve başlarındakine ise "Ruh hastası" dedi.
Serdar Ortaç, Kadir Şeker'in yaşadığı olay ile ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadığını, duymadığını ve kendi mevzusu olmadığını belirtti.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Seçil Gür ise, yeni klip çekimi için hazırlandığını söyledi.
"13" dövmesinin anlamını açıklayan Gür, hayatını kaybeden ablasının yaşı olduğunu ifade etti.
"Aynı evde yaşayacak mısınız?" sorusunu ise ikili, "Biz çok mutluyuz. Boşverin bunları, daha ciddi şeyler" diyerek geçiştirdi.
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