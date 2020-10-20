Gazetecilerin "Azerbaycan için askere gider misiniz?" sorusuna Ortaç, şu yanıtı verdi:

Bana görev gelirse tabi yaparım. Bana gelene kadar Azerbaycan kendi askeriyle, kendi vatandaşını koruyor. Türkiye de yardım ediyor. Bugün yaptıkları çok haince, bebekleri öldürmüş adam. Askerin varsa askerinle savaşırsın, sivillerin üzerine füze atmazsın. Yaptıkları insanlık değil.