Ortaç, dün akşam da bu süreçte yaşadığı ekonomik zorlukları anlattı.

Ünlü şarkıcı, "Bankadan 5 milyon TL kredi aldım, ödemeleri hazirana kadar erteledim. Yoksa zaten taksitleri ödeyemezdim. Aylık 120 bin TL sadece evin kredisini ödüyorum." dedi.