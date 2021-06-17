Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz gün Bebek'teki bir mekanın çıkışında görüntülendi. Gazetecilerle sohbet eden Ortaç, konserlerin başlayacağını ifade eti.
Borçlarının bittiğini dile getiren Ortaç, sadece eski eşi Chloe Loughnan'a ödediği nafakanın kaldığını belirtti.
Loughnan ile beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz bir şekilde tek celsede bitiren 51 yaşındaki şarkıcı, eski eşinin nafaka konusunda zorladığını söyledi.
"ESKİDEN SORUN YAPMIYORDU"
Loughnan'ın nafaka yüzünden kendisine dava açtığı yönünde çıkan haberlerle ilgili de konuşan Serdar Ortaç, "Eskiden sorun yaratmıyordu ama demek ki coştu. Eve haciz koymuş, tabii ki ödeyeceğiz. Bende parası kalmaz! Sarıyer Belediyesi'ne de bir borcum birikmiş. Onu öderim, 25 bin TL ama Chloe'ye 600 bin TL kalmış... Ama ödeyeceğiz, insanlar böyle... Yapacak bir şey yok" diyerek, eski eşine sitem etti.
"CANI SAĞ OLSUN" DEMİŞTİ
Serdar Ortaç, 1 milyon TL tazminatı 24 ay taksitle ödemeyi kabul etmişti. Ancak ödemeler aksamıştı. Loughnan, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada, "Serdar 5-6 aydır nafaka ödemiyor. Bir ara beni aradı ‘Chloe, ödeyemiyorum’ diye. ‘Niye?' diye sormadım bile. İki yıl her ay ödeme yapacaktı ama canı sağ olsun" demişti.
AYRILDILAR!
Ayrıca uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı Seçil Gür ile ayrıldıklarını söyleyen Ortaç, "Nazar değdi. Seçil Hanım'la yürümedi, olmadı. Bir anda olmadı. Şu an için hiçbir şey bilmiyorum, kısmet" ifadelerini kullandı.
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