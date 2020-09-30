"ESKİSİ GİBİ ZENGİN DEĞİLİM"

Serdar Ortaç, "Eskisi gibi zengin değilim. Durumu toparladım, çok borcum yok. Çalışanların maaşlarını para oldukça ödüyorum. Onlar da bir şey demiyorlar" ifadelerini kullanmıştı.