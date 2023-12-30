"BUNALIMDA OLMAMIN NEDENİ SAĞLIK"

“Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu yüzden dolayı çok konser verdim. Bunalımda olma nedenim aşk ya da boşanmam değil. Tek sebebi hastalığım. Bisiklete binemiyorum artık. Canımı sıkıyor bu durum” dedi.