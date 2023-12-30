Serdar Ortaç ayağının kesilebileceğini söyledi! Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir?
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç sağlığı konusunda zor günler geçiriyor. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Ortaç, sağlık durumlarından dolayı bunalımda olduğunu ve ayağını kaybetme riski yaşadığını ifade etti. Peki, Serdar Ortaç'ın hastalığı nedir ve sağlık durumu nasıl? İşte, detaylar...
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Serdar Ortaç bir güzellik merkezinden çıkarken ayaküstü muhabirlerin sorularını yanıtladı. Bu aralar iyi hissetmediğini söyleyen şarkıcı, "Kendimi ihmal etmişim. Depresyondan çıkamadım, arkadaşım davet edince geldim. Hep kadınlar yaptıracak diye bir şey yok, erkekler de kişisel bakımına dikkat etmeli" dedi.
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SERDAR ORTAÇ'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Sağlık durumu hakkında da konuşan Ortaç, ayağını kaybetme ihtimalinin olduğunu söyledi! "Tek başıma ayakkabımı çıkarırken bile zorlanıyorum. Bu hastalığın tedavisi yok. 3 atak geçirdim, 4. atak gelirse tehlikeli bir durum olur. Ayağımı kaybetme riskim var. Bakalım, inşallah bir şey olmaz.”
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"BUNALIMDA OLMAMIN NEDENİ SAĞLIK"
“Ne kadar bunalımda olsam da sahnede her şeyi unutuyorum. Bu yüzden dolayı çok konser verdim. Bunalımda olma nedenim aşk ya da boşanmam değil. Tek sebebi hastalığım. Bisiklete binemiyorum artık. Canımı sıkıyor bu durum” dedi.
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SERDAR ORTAÇ'IN HASTALIĞI NEDİR?
Ünlü şarkıcı Serdar Oratç, uzun yıllardır kronik sinir sistemi hastalığı olarak bilinen Multipl Skleroz (MS) ile mücadele ediyor.
Bu hastalık etkisini merkezi sinir sisteminde gösteren ve ataklarla kendini belli eden kronik sinir sistemi hastalığıdır. Şu anda bilinen bir tedavisi yok ancak belli koşullar sağlandığında kişinin atakları kontrol altına alınabiliyor.