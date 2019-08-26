Geçtiğimiz ay, 8 senelik evliliğini karşılıklı anlaşarak bitiren Ortaç, "Üzüldük tabi ki böyle olması gerekiyormuş. Annemle babam ölene kadar beraberiz dediler. Babam vefat edene kadar da beraberlerdi. Biz de öyle olmak istedik ama olmadı, aramızda kırgınlık yok’ diye konuştu.