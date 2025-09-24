Serdar Dursun: Hedefim, Dünya Kupası'nda oynamak

Trendyol Süper Lig’de Kocaelispor, 7. hafta karşılaşmasında pazartesi günü Beşiktaş’a konuk olacak.

Maçın hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor bugünkü antrenmanda Aleksandar Jovanivoc yer almazken sakatlığı bulunan Karol Linetty ve Massadia Haidara takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesinde Hrvoje Smolcic ve Serdar Dursun basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

REKLAM advertisement1

"DÜZELTTİĞİMİZ VE GELİŞTİRDİĞİMİZ ŞEYLER OLDU" Takımdaki durum ve sağlık durumuyla ilgili soruları yanıtlayan Hrvoje Smolcic, "Kocaelispor’a geleli 2 hafta oldu. Düzelttiğimiz ve geliştirdiğimiz çok şey oldu. Ne yazık ki defansif manada gol yedik. İşimizi iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ancak kendi adıma ve takımım adına olumlu şeyler söyleyebilirim. Hedefimiz önümüzdeki maçları gol yemeden bitirebilmek. Burada çok mutluyum. 2 maç 90 dakika oynadım. Sağlığım yerinde. Diğer takımlardaki sağlık kontrollerim hakkında konuşmak istemiyorum. Takımımız, kulübümüz ve taraftarımız için her zaman elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi. REKLAM

"LİGDE SONUNCUYUZ. KARİYERİMDE İLK AMA BUNU DEĞİŞTİRECEK OYUNCULARIMIZ VAR" Beşiktaş ve ligde son sırada olmalarına rağmen gördüğü taraftar desteğiyle ilgili Smolcic, "Beşiktaş iyi bir takım, zor bir maç olacağını düşünüyorum. Geçtiğimiz maçlarda yaşanan kayıpları telafi etmek adına orada elimizden gelen her şeyi yapacağız. Gelmeden önce taraftarla ilgili videoları bana izletmişlerdi. Türk taraftarının ne kadar tutkulu olduklarını da söylemişlerdi. Kendi taraftarımız çok etkileyiciydi. Taraftar önünde oynamayı seviyorum. Bizim için büyük keyif. Kendilerine teşekkür ediyorum. Böylesi zor bir durumda bizi çok iyi desteklediler. Bu şekilde devam etmelerini istiyorum. Biz de onlara puanlarımızı armağan ederiz umarım. Ligde sonuncuyuz. Bu benim kariyerimde ilk kez olan bir şey. Ancak içim çok rahat çünkü bu durumu değiştirecek çok sayıda oyuncumuz var. Bunu yapabileceğimizi biliyorum. Son maçtan daha iyi oynayıp bu durumu değiştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" şeklinde konuştu.

"BU SENE DAHA İYİ SERDAR DURSUN İZLETMEK İSTİYORUM" Yeşil-siyahlıların golcü oyuncusu Serdar Dursun ise, "Burada olmaktan mutluyum, heyecanlıyım. Kocaelispor, Türkiye'de ilk ona giren çok büyük bir camia. Ne yazık ki son 20 sene talihsizlikler yaşadı. Tekrar geri döndü ait olduğu yerde. Bu hafta da ilk maçımdı, kazanabilirdik. Çeşitli nedenlerinden dolayı olmadı. Ama Hodri Meydan taraftar grubu ya da stattaki atmosfer aynı bildiğim büyük bir camia havası oluşturdu. Ateşli taraftar grubu. Yani önemli olan; sayının çok olması değil, ateşli olması. Bu maçta stadı doldurdular. İnşallah bundan sonra da her maça gelirler, destek olurlar. Bence gelecek rakipler için buradan galibiyetle dönmek çok zor olacak. Fenerbahçe deplasmanında stattaydım. O gün de deplasman tribününe bakınca simsiyah giyinmişlerdi. O gün hayranlıkla izlemiştim. O gün Kocaelispor ile bir süreç vardı, konuşuyorduk. İnanılmaz bir taraftar gücü var burada. İnşallah onları bu sene mutlu edeceğiz. Şu ana kadar istediğimiz puanları alamadık. 6 maçta ne yazık ki 2 puanlayız. Önümüzde 12-13 günlük bir süreçte 2 tane çok önemli maçımız var. Beşiktaş ve Eyüp. Bu maçları da alıp inşallah daha da iyi olacağız. Bana gelirsek tecrübemle, oyuna katkımla bu camiaya, bu taraftara, bu takıma saha içi ve dışında katkı sağlamak istiyorum. Önümüzde çok önemli, uzun bir periyot var. İnşallah her gün üstüne koyarak daha iyi bir Serdar Dursun’u bu sene izletmek istiyorum" ifadelerini kullandı. REKLAM

"BEŞİKTAŞ MAÇININ İLK 20 DAKİKASI ÇOK ZOR OLACAK" Pazartesi günü oynayacakları Beşiktaş maçıyla ilgili soruları yanıtlayan Dursun rakibinin erken gol bulup taraftar gücünü arkasına almak isteyeceklerini söyledi. Dursun maçla ilgili, "Beşiktaş’ta hoca değişimi oldu. Camianın evladı Sergen Yalçın geri döndü. 3 maçta 2 yenilgi aldı. Bu akşam da Kayseri maçları var. Pazartesi taraftarlarına arkasına alacaklar. Kocaelispor, iç sahada nasıl yapıyorsa Beşiktaş’ın da aynısını yapacağını düşünüyorum. O gün de ilk 20 dakika çok zor bir maç olacak. Onlar 1-0’ı alıp taraftar gücün arkasına almak isteyecekler. O gün bizim iyi bir planla, iyi bir konsantrasyon, özgüvenle çıkmamız gerekiyor. Eğer korkarak ya da pasif oynarsak hiçbir şansımız yok. Özgüvenli bir şekilde herkesin kenetlenmesi lazım; futbolcular, teknik edip, başkan, camia. Ben umutluyum. Beşiktaş'a gidip niye kazanmayalım? Belki şu ana kadar istediğimiz puanları alamadık ama yeni bir takım, çok değişken oyuncu grubu geldi. Çok yeni oyuncular geldi. Hatta son 3 haftada birkaç oyuncu, ben de dahil. Adaptasyon süreci oluyor. Biz yerliler için biraz daha kolay, camiayı biliyoruz. Ama yabancılar için biraz daha zor oluyor. Ülke değişiminden, ev tutmasından tut, idman sahasına göre bayağı faktörler var. İnşallah iyi çalışıp pazartesine kadar oraya gidip iyi bir futbolla, dakika birden itibaren inşallah Kocaelispor'u iyi bir şekilde göstermek istiyoruz" dedi. "HOCAMIZ ŞANS VERDİĞİ TAKDİRDE FORMA İÇİN HER ŞEYİMİ VERECEĞİM" Sezon öncesi hazırlık süreciyle ilgili olarak Serdar Dursun, "Şubat ayında İsmail Hoca (Kartal) ile İran’a gitmiştim. Sezon başı oradaydım. Toplam 5 haftalık bir periyotta hazır kampı geçirdik. Ligler başlayınca benim de transfer olaylarım vardı. Sonra İsmail Hocamız ayrılınca o dönem, bende İran’dan ayrılıp Türkiye'ye dönmek istedim. Yaklaşık 2-3 haftalık bir periyotta takımla çalışmadım. Bu camiaya 12 gün önce gelmiştim. O günden beri çalışıyorum. Şu an her gün üstüne koyuyorum. Hocamız şans verdiği takdirde; ilk 11, yedekten, 20-30-40 dakika artık hocamız karar verecek. Ben hazırım. Bu camiaya forma için her şeyi vermek istiyorum" diye konuştu.

"HEDEFİM; SENEYE DÜNYA KUPASINDA MİLLİ TAKIMDA OLMAK" Kocaelispor’u neden tercih ettiği ve hedefleriyle alakalı olarak deneyimli oyuncu, "Küçüklüğümden beri Kocaelispor camiasını, taraftarı biliyorum. Futbol bu. Bazı maçlarda istediğini alamazsın. Şu an puan olarak bakarsak 6 maç 2 puanla kötü durumdayız. Ama bunu değiştirebiliriz. Ben de tecrübemle takıma katkı sağlayarak bu takımı üstlere çıkartmak istiyorum. Ben taraftarlı camiaları daha çok seviyorum. Daha çok motive oluyorum. Benim de hedeflerim var. 33 yaşındayım. 3-5 sene daha futbol oynayacağımı düşünüyorum. Bu camiada çok maç oynayıp, ilk 11 oynayıp takıma hem gol hem asist katkısı sağlamak istiyorum. Çünkü benim hedefim; seneye dünya kupasında milli takımda olmak. Burada kendini gösterip, Türkiye’ye tekrar Serdar Dursun'un kim olduğunu göstermek istiyorum. Bundan dolayı hedeflerimin büyük. Çok çalışıyorum, daha çok çalışacağım. Hedeflerimle, bu taraftarla bence birbirimizle örtüşüyoruz. Hocalarımız ve başkanımız da sağ olsun beni istediler. Burada olmaktan mutluyum. Saha içi ve saha dışı katkı sağlayacağım. Şu an bir takım olmamız gerekiyor. İnşallah bir an önce o puanları alıp daha iyi yerlere geleceğiz" ifadelerini kullandı.

"MONTELLA'NIN GELDİĞİNİ MAÇTAN ÖNCE ÖĞRENDİM, HEYECANLANDIM" A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın Kocaelispor maçını takip etmesiyle alakalı Dursun, "Oynadığım takdirde kendimi oralarda görüyorum. Bireysel hedefim öncelikle Kocaelispor camiasında çok dakika almak, oynamak. Çift taneli gollere ulaşmak. Açıkçası Türk milli takımında bir forvet sıkıntısı var. Şu an 6-7 tane Türk forvet opsiyonu var. Onlardan biri olarak kendimi görüyorum. Ne kadar oynarsam o oyun tipinde oraya yakışacağımı düşünüyorum. Çünkü daha önce milli performansım gayet iyiydi. 10 maçta 7 gol, bir asistle oynamıştım. Futbolda futbolcunun her zaman hedefleri var. Her zaman en üsttü hedefler. Ben de öyle bir kişiliğe sahibim. Her gün üstüne koymak istiyorum. Montella’nın maça geldiğini maçtan önce öğrendim. Heyecanlandım. Çünkü Rizespor, hayatımda en çok gol attığım takımdı. Biraz az oynadım o maç. Kendi açımdan ‘Keşke 20-30 dakika oynasaydım o gün golü atardım, galibiyeti getirirdim’ diyorum. Futbol böyle; bazen 5 dakika, 8 dakika, 10 dakika oynarsın. İnşallah bundan sonra, pazartesinden itibaren daha iyi bir kondisyonla, daha iyi bir Serdar Dursun ile aklımdaki olaylar inşallah gerçekleşir" sözlerini kaydetti.