Fenerbahçe, Comolli dönemi enkazını 2 sezon yaşadı. Comolli ile 2 yaz 1 ocak transfer döneminde çeri çöpü topladı. Ersun Yanal'dan Tolgay Aslan; Comolli kliğinin getirdiği scout denemeyecek ekipten Zajc kazıkları kaldı elde.

Bu sene nihayet ve nihayet takım kurmanın en az risk ile yapılması gerektiği kafalarına dank etti. Türkiye'deki her futbolcunun ve birçok futbol adamının dostu-abisi-kardeşi Emre Belözoğlu ile yola çıkıldı.

Sol beksiz 2 transfer döneminin ardından 2 tane sol bek alındı. Sağ beke Gökhan geri döndü. Mert Hakan Yandaş ve Sosa gibi 2 önemli orta saha oyuncusu kadroya katıldı. Mame Thiam gibi bir kanat forvetine ihtiyaç vardı o da tamamlandı. Sinan Gümüş ve Lemos transferleri bence tartışmalı. Ama Gümüş, Deniz Türüç'den daha verimli olabilir. Lemos da en kötü 3. veya 4. stoper ihtiyacını giderir. Soru işaretli risk oranı yüksek isim Enner Valencia. Bunun dışındakiler belli bir performans verme potansiyeline sahip.

Emre Belözoğlu ile ilgili en beğendiğim taraf, olmayacak isimlerde ısrar etmeme kararlılığı. Garry Rodrigues de Zajc da Tolgay da Mevlüt de hatta bence Jailson da gönderilmeli. Deniz Türüç de gönderilebilir. Sağ bek yedeği alınacaksa Dirar da.. Her ne kadar Erol Bulut'un ağzından "Kalsın dedi" şeklinde haberler çıksa da Zanka ile de uğraşmaya değmez.

Gel gelelim bugün 2 Eylül ve 9 gün sonra ilk lig maçına çıkacak F.Bahçe. Artık Vedat işini bugün yarın çözüp asli santrafor hamlesine girmesi lazım. Daha da önemlisi baba stoper transferinin bitirilmesi şart. Ali Koç ve ekibi, Emre Belözoğlu ve tüm diğer isimler baba stoper işini bu hafta bitirmeli. Serdar, Sadık, Zanka, Lemos ile olacak iş değil. Sarr olmuyorsa başka bir tartışılmaz ismi bitirmek şart. Ligin en geç 2. haftasında santraforu alınmış bir F.Bahçe görmeliyiz. Şaka değil beyler; 25 gün sonra G.Saray maçı var ve bu maça asli santraforsuz ve asli stopersiz çıkılamaz. Pozitif enerji ile başlayan sezon negatife dönmemeli. Yönetimin ve Belözoğlu'nun en geç 2. lig maçına santraforu ve baba stoperi belli bir kadroyu Erol Bulut'a sunma zorunluluğu var. Kanat oyuncusu sonraki işler. Hoş, Ferdi ve Thiam varken Perotti'ye ne kadar ihtiyaç var o tartışılır. Kalu da D'Avila gazlaması. Garry'den ne kadar fazlası var açıkçası şüpheliyim. Fener'e önce bir stoper lazım o da bu gece lazım. Sonra da asli santrafor. Harika başlayan koşu yavaşlamasın, yavaşlarsanız düşebilirsiniz.