İşte Erzurumspor açıkladı. 4'ü oyuncu olmak üzere toplam 11 kulüp görevlisi Covid-19 virüsü kapmış. 12 kişi de şüpheliymiş. Öncelikle Erzurumspor'a ve virüs kapan insanlara çok geçmiş olsun diyorum.

Oynamak istemeyen kulüplerin haklı şüpheleri her geçen gün artıyor. Seve seve ve gönülden "oynayalım" diyen de yok ya hepsi "Topçu oynasın, beIN ödeme yapsın" hesabında.

Oynamak istemeyenler adına bir sağlıkçı okurumun sorularını sormakla mükellefim:

1- Maçlar esnasında Covid-19'a yakalanan bir futbolcu kime dava açacak? Kulübe mi? TFF'ye mi?

Sağlık Bakanlığı mealen "Bence oynanmasın" dedi. Bu durumda dava açılırsa kime açılır?

2- Deplasmanlı lig oynanırsa, diyelim Zonguldak'taki bir maçtan sonra Covid-19 vakalarında artış meydana gelirse şehir kimi sorumlu tutacak?

Bu 2 mantıklı soru dışında benim de bir sorum var, o da TFF Sağlık-Bilim Kurulu'na:

° Ey TFF Sağlık Kurulu'nun değerli hekimleri. Siz, "ligler oynanabilir" kararı aldınız mı? Aldıysanız oy birliği ile mi aldınız? Aslında içinizde bir birlik yok da gönül verdiğiniz kulüplere göre mi karar aldınız yoksa bilimsel ve mesleki kararlar mı?

☆☆

"Bu oynatma işinin vebali X kurumdur. Sorumluluk ve hesap verme makamı o X kurumdur" cümlesindeki X açıkça ortaya çıkmadan, kendini göstermeden ligleri 12 Haziran'da başlatmak çok zor gözüküyor.