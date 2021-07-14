Euro 2020 bitti. Taktisyenlikte Luis Enrique hariç tüm hocalara fark atan Roberto Mancini'nin İtalya'sı şampiyon oldu. Hemen yerelimize döndük ve dostlar bizlere soruyorlar "Kim şampiyon olur?"
Hemen sıralayayım:
1- En atletik oyunculara sahip kadroyu kurmanız lazım. Atletizm günümüzün en vazgeçilmez gerek şartlarından. Fizikli oyunculara ve gerçek atletlere ihtiyacınız var.
2- Mümkünse 3, hatta 4 ama en az 2 net skorere ihtiyacınız var. Hele hele 4-2-3-1 - 4-1-4-1 ya da 4-3-3 oynuyorsanız 2 net skoreriniz yanı sıra orta alandan da en az 1 gol destekçiniz olmalı. Stoperlerden de toplam 7-9 gol katkısı alırsanız ne ala..
3- Kesin ve net olarak taktisyen hocası kimin varsa o takım avantajlı olacak. Hocanın taktik farklılık üretmesi şart oğlu şart.
4- Gol atmak kadar yememek de mühim. O nedenle taş gibi stoperlere, iyi düzenlenmiş takım savunmasına ve muhakkak iyi bir kaleciye ihtiyacınız var.
5- Tüm bu şartları gerçekleştirdikten sonra bile hala yapmanız gerekenler var. Duran top çalışmaları gibi, takım içi yönetimini iyi kurmak gibi..
6- Bu 5 şartı yerine getirirseniz bile Türkiye'de en az 2 ekstra iş yapmanız lazım.
A- Hakemlerle maç yönetmek. Hocanız neredeyse 4. hakemle birlikte kenarda oyunu manipüle etmeli.
B- Atanan, atanacak hakemlerle ilgili ön almak. (Bu yönetimlerin işi)
7- Tüm bunları uyguladıktan sonra yarışta sonuna kadar gidersiniz. Ama en can alıcı madde bu sonuncusu: Ligin bilhassa final haftalarına girildiğinde elini cebine en çok atan başkan takımını öne geçirir. Prim, bu dünyanın vazgeçilmezi. Oyuncuya gerekirse transfer taksidini verme ama primini ver.
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Bu 7 maddeyi iyi uygulayan takımlar zirvede olur. Şampiyonu ise küçük detaylar belirler. Bir frikik, bir duran top golü ya da kaçırılan/kurtarılan bir penaltı.
Şimdi sevgili okurlar, maddelere bakın sizin takımınızda ne var ne yok ona göre beklentiye girin.
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