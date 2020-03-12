12 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
F.Bahçe teknik adam arıyor malum. Ersun Yanal gibi her dönem ismi geçmesi muhtemel bir aday elemine oldu. Hala Aykut Kocaman diyenler var. Ne yaparsa, ne yaşarsa yaşasın; isterse son takımında 16 maçta 1 galibiyet; o da son saniyede gelen golle alsın, yandaş-candaş ve yoldaş medyası Kocaman'dan vazgeçmiyor. Olmayacak duaya amin denmeyeceği için o alternatifi de geçelim. Diğer adaylardan Roger Schmidt PSV'ye gitti. Bu seviyenin bir üstü yüksek transfer bütçesi isteyeceğinden olacağını sanmıyorum. Gelelim elde kalan konuşulan alternatiflere.
Daum, artık hoca olarak çalışamaz. Çalışmamalı. Ama Daum bir yerde olabilir. Kendime ait nacizane önerimde detaylandıracağım. Lucescu ve Oğuz Çetin alternatifi ise yönetimin tabut çivisi olur şimdiden söyleyeyim. Erol Bulut ise başarılı ve gelecek vaadeden bir hoca. Her iki sezonda da iki farklı takımla yukarılara oynamak, geçen yıl kupa yarı finalisti, bu yıl muhtemel finalist olmak mühimdir. İleride daha başarılı olacağını düşünüyorum.
Gelelim benim önerime. Bence Daum'un scouting şefi gibi bir pozisyonlama ile kulübe dönmesi fayda sağlayabilir. İnanılmaz Brezilya network'ü ile bir Nobre, bir Luciano bile kazandırsa yeter. Hoca olamaz çünkü onun devrine göre çok değişti futbol. Yine de ondan bu yana hala duran top organizasyonlarını optimize edebilen hoca da çıkmadı. İşte uluslararası bağlantılarını kullanacak, gerektiğinde ve istendiğinde tecrübelerini aktaracak bir pozisyonda Daum faydalı olacaktır.
Hoca adayım ise Okan Buruk. Sadece 4 - 5 ayda kendini pozitif yönde geliştiren; Avrupa'da ilerlemeyi başaran bir takım oluşturan; çift santraforlu diziliş deneyebilen ilk başlara göre artık cesaret gösterebilen ve yüksek potansiyelli bir hoca. Ayrıca halefinden farklı olarak kupası da var. Sene sonunda Daum'un scouting şefi olarak bulunduğu bir yapıda kendisine destek olunması şartıyla Okan Buruk iyi bir tercih olabilir.
Bunlar tamamen kişisel fikirlerim. Ne Buruk ile konuştum ne Daum ile ilgili bir şey duydum.
Bunların yanı sıra kesin ve net olarak 2 ismin daha Fenerbahçe'ye katılmasını önermek istiyorum.
Emre Belözoğlu belli bir ücret karşılığı profesyonel yönetici olarak Futbol A.Ş'ye alınmalı. Kulübün bir çok bürokratik sorununu çözer. Çok hakim olduğu futbol dünyası ilişkileri katkı sağlar.
Bir diğer isim ise Rıdvan Dilmen. O da profesyonel yöneticisi olsa kulübün, çok faydalı olabilir. Her şeyin başında Ankara ile ilişkileri regüle eder. Futbol dünyasındaki hakimiyeti ile herkesten önce bazı bilgilere erişir. Bu iki ismin yönetim kademelerinde olmasının kulübe büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum...
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