Maçın 65. dakikasında Eskişehir'in meşhur bandosuna eşlik eden şahane taraftar görüntüleri üzerine başladım yazmaya.

Şenol Güneş'i ve oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Onları tebrik ediyorum.



Ama hem Güneş'e hem de oyunculara asli teşekkür sebebim 2 maç süresince sadece ve sadece "futbol"u konuşturmalarıydı. Futbol dışı saçmalıklardan o kadar yorulmuştuk ki; Güneş ve Yeni Milli Takımı, 2 maçtır sadece futbol konuşturdular ve futbola odaklandılar. Bunun sonucunda alınması gereken 6 puan 2 maçın sonunda alındı.



Moldova'ya karşı 4-2-4 başladı Güneş. Kapalı savunmayı aşamıyor gözüküyorduk ama neredeyse ilk pozisyonda karambolde Hasan Ali kilidi kırdı. Sonra rakibi çözdük. Gol attıkça mutlu oldular, mutlu oldukça iyi oynadılar, iyi oynadıkça coştular, coştukça da taraftarı coşturdular. Ekran başındakilere de "ohh be" dedirttiler..



Uzun uzun söylemeye gerek yok.



Fransa'yı bir kenara bırakalım bizim rakibimiz İzlanda.



İzlanda maçlarında kaybetsek bile artık eminim ki takım elinden geleni yapacak. Uzun süredir bu ruhu yaşayamayan milli takım izleyicisi dün mutlu oldu.



Bize de teşekkür etmek düşer..