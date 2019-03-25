Türkiye Moldova maçı CANLI YAYIN (Türkiye Moldova maçı hangi kanalda saat kaçta?) Milli maç ne zaman

A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'ndaki ikinci maçında Eskişehir'de Moldova ile karşılaşıyor. Milli takım grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Arnavutluk'u 2-0 yenerken, Moldova sahasında Fransa'ya 4-1 kaybetmişti. Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 22.45'te Fransa-İzlanda ve Andorra-Arnavutluk maçları da oynanacak.

TÜRKİYE - MOLDOVA

STAT: Eskişehir Yeni Stadyum

HAKEM: Sergii Boiko

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Kaan Ayhan, Merih, Hasan Ali Kaldırım, Dorukhan, Mahmut, Deniz Türüç, Hakan Çalhanoğlu, Cenk Tosun, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

MOLDOVA: Koşelev, Jardan, Rozgoniuc, Posmac, Reabciuk, Ionita, Carp, Cebotaru, Graur, Gimsari, Ambros

TEKNİK DİREKTÖR: Alexandru Spiridon

EMRE BELÖZOĞLU ŞOKU

Milli futbolcu Emre Belözoğlu, sakatlığı sebebiyle bu akşam oynanacak Moldova maçının kadrosundan çıkarıldı.

ŞENOL GÜNEŞ: "Avrupa Şampiyonası için bir adım daha atmak istiyoruz.Elimizden gelen gayreti gösterip, 3 puanla ayrılmak istiyoruz"

568. RANDEVU

- A Milli Futbol Takımı, Moldova ile oynayacağı 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçıyla 568. kez sahada...

- Milliler, 96 yıllık tarihinde yaptığı 567 müsabakada 213 galibiyet aldı, 221 kez yenildi.

- Moldova ile 10. kez karşılaşacak Türkiye, geride kalan maçlarda 7 galibiyet aldı, 2 kez eşitliği bozamadı.

- Ay-yıldızlı ekip, milli takımın başında ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde yaptığı 51 maçta 24 galibiyet aldı, 14 kez mağlup oldu.

MOLDOVA İLE 10. RANDEVU

Milliler, şimdiye dek 6'sı resmi, 3'ü özel olmak üzere 9 kez karşılaştığı Moldova'yı 7 kez yenerken, 2 kez berabere kaldı, rakibine hiç kaybetmedi.

İlki 1996, sonuncusu 2017'de oynanan bu maçlarda 21 gol atan milliler, kalesinde ise sadece 3 gol gördü.

Milli takım, Yeni Eskişehir Stadı'ndaki ilk karşılaşmasını da 27 Mart 2017'de Moldova ile oynamış ve bu özel maçı 3-1 kazanmıştı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'da sözleşmesi 1 Haziran 2019'da yürürlüğe girecek olmasına rağmen özel görevlendirmeyle ay-yıldızlı ekibin başına geçen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in belirlediği aday kadroda, şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Muhammed Şengezer (Bursaspor),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Sinan Bolat (Royal Antwerp)

Defans: Gökhan Gönül (Beşiktaş),Mehmet Zeki Çelik (Lille),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Sassuolo),Ozan Kabak (Stuttgart),Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe),Emre Taşdemir (Galatasaray)

Orta saha: Deniz Türüç (İstikbal Mobilya Kayserispor),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Yusuf Yazıcı (Trabzonspor),Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Güven Yalçın (Beşiktaş),Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Yunus Mallı (Wolfsburg),Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor),Hakan Çalhanoğlu (Milan)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş),Cenk Tosun (Everton)