30 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bugün son lig maçlarının oynanmasının üzerinden 15 gün geçti. Yani Covid-19 salgının resmi karantina süresi tamamlandı.
13 - 14 - 15 Mart günleri seyircisiz bir şekilde oynanan müsabakalardan sonra Süper Lig özelinde hiç bir takımımızda sporcu ve teknik ekiplerde o maçlardan hastalık kapıldığı ihtimalini ortaya koyacak Covid-19 vakasına rastlanmadı.
Max Kruse, son fikstürde Konya'da; sakatlığı nedeniyle oynamadı ve sonradan kaptığı virüs nedeniyle halen tedavi sürecinde.
Mustafa Cengiz GSTV'de, Kaan Kancal da Sözcü gazetesine yansıyan demecinde 16 Mart Pazartesi günü yapılan yönetim toplantısını işaret ettiler. Söz konusu toplantıya katılanlar arasındaki Abdürrahim Albayrak ve Fatih Terim halen tedavi altındalar. Bu vesileyle o toplantıda yer alan ve sonra hastalıkla ilgili testinin pozitif çıktığını açıklayan Yusuf Günay'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
Çok şükür ki son fikstürden sonra hiçbir sporcumuzda ve teknik adamımızda bu illete rastlanmadı. Bu TFF'nin şansıydı elbette. TFF, 11 Mart'ta resmen açıklanan ilk vakadan sonra 12 Mart'taki sağlık ve bilim kurulunun kararlarına rağmen maçları ertelememesi nedeniyle epeyce topa tutuldu. Ancak herkes ama herkes biliyor ki karar alma mekanizması TFF'den çıkmış durumdaydı. Ha keza sonraki hafta içi maçların ertelenme kararı da yine tek başına TFF'ye ait değildi. Hatırlanacağı gibi o karar da o zaman Spor Bakanı ile yapılan toplantı sonrası alınmıştı.
Sonuçta o son fikstürden sonra 15 gün geçti ve virüsün; son maçlardan bulaştığı peşin hükmü, takvimsel olarak da geçerliliğini yitireceği döneme girdi.
Tekrardan Allah tüm ama tüm hastalarımıza şifa versin diyelim.
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Herkesin aklında tek bir soru var: Ligler ne olacak?
Açıkçası Nihat Özdemir her ne kadar "2 Nisan'a kadar bir bekleyelim" dese de geleceğin ne olacağını "biliyorum" diyen yalan söyler. Çünkü kimse bilmiyor ortada da alınmış bir karar yok. Bilim Kurulu üyelerine göre bilhassa önümüzdeki 3 hafta çok kritik. Yani öngörülen 17-18 nisan tarihlerinden de bir erteleme daha olacağı kesindir. Ben eğer her şey yolunda giderse mayıs sonu haziran başı gibi yeni bir tarih verileceğini ve ligin temmuz ayında tamamlanacağını tahmin ediyorum. Yeni sezon da muhtemelen eylül sonu ekim başı başlayacaktır.
Umalım ve dileyelim ki bu illet dünyada ve ülkemizde en kısa sürede, kontrol altına alınabilsin, hepimiz sağ salim yeniden futbolu oynayıp yorumlayabileceğimiz normal günlere geri dönelim.
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