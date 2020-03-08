Trabzon'un Antep'te puan kaybı yaptığı hafta, Sivas'ta çok kritik bir maç oynanacaktı. G.Saray kazanırsa Sivas'ı devre dışı bırakacak ve yarış son 9 haftada 3 takımla olacaktı. Ama Sivas "Ben hala potadayım" dedi. Sivas, Beşiktaş - Başakşehir - Alanya - Trabzonspor ve G.Saray ile oynadı. Sadece dışarıda ligle işi bitmiş F.Bahçe ile oynayacaklar. Fikstürleri artık rahatlayacak. Ciddi aday olabilirler.

G.Saray ise şampiyonluk karakteri koyuyor. Bir kere iyi savunmaları ilk kez bu maçta ciddi pozisyon verdi aslında. Sivas'ın ilk 10 dakikada müthiş baskısı ile belli oldu ki G.Saray'ı çıkartmazsanız pozisyon bulabiliyorsunuz.

Fatih Terim de Rıza Çalımbay da galibiyet istedi. 2-1'den sonra da G.Saray gayet iyi oynadı. Pozisyonlar da buldular. Falcao mükemmel oynadı. Bence geldiği günden beri en iyi maçını oynadı. Dikkat edin ceza alanına gelen her topla buluşmayı başardı. Birinci sınıf golcü olduğunu zaten biliyoruz. Ama inanılmaz iyi oynayan bir santrafor performansı izledim dün. Sivas ise yorucu bir maçta tempolu oynaya oynaya zorlaya zorlaya beraberliğe getirdi. Mert Hakan gerçekten büyük takım oyuncusu. Emre Kılınç'ın önünde bence..

Kimseyi, hiç bir takımı eleştiremeyeceğim bir maç oynandı. Sadece Mert Hakan çıkarken Erdoğan girebilir miydi diye düşündüm. Claudemir orta alanı tahkim etsin diye alındı anlıyorum ama Kone istenileni veremedi. Yatabare en önde kalsaydı da Erdoğan mı girseydi diye sorulabilir.

Fatih Hoca ise her şeyi yaptı. Gereken pozisyonlar da bulundu ama Sivas, 2-2'yi bulduktan sonra iyi kapandı ve G.Saray'a fırsat tanımadı.

Aslında iki teknik adam da 1'er puandan çok da şikayetçi olmaz. G.Saray'ın haftaya derbisi var. Sonra Trabzonspor - Alanya ve Başakşehir deplasmanları yarışın devamını belirler.

Mete Kalkavan her iki takım tarafından eleştirilecektir. Sivas lehine çaldığı penaltıda VAR hakemini tebrik etmeliyiz. Ayrıca Antep'te Trabzon'un iptal edilen golüne neden olan faul kararı da onaylanmış oldu. Ama bakın bugün, dün Trabzonspor'un pozisyonu için "Faul değil" diyenler Seri-Fernando pozisyonuna "Penaltı" diyeceklerdir..

Bence Kalkavan gördüğünü çalmaya çalıştı.

Son bir not da Saracchi'ye.. Bu oyuncu Fenerbahçe maçında Dirar'a, dün de Emre Kılınç'a aynı taban hareketini yaptı. Hakemlerin bu oyuncuya ikili mücadelelerin ardından dikkat etmeleri lazım.