Serdar Ali Çelikler Samsunspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi: VAR hakemlerine rağmen 3 puan

Orta 3'lünün bir kesini Fred. Bence diğeri de Sebastian.. 6 numaraya Ndombele ya da Ndidi hatta keşke olsa diyeceğimiz Partey gibi bir dinamo gelirse hem oyun daha da hızlanır Hem de daha iyi savunma yapılır. 3 Türk'ün diğer 2'si de defansta kullanılır.