Ellerindeki mevkuteler ve televizyon kanallarının sayısı bakımından Türkiye'nin 2 büyük medya kuruluşu, bu sezonu tarihin en şaibeli sezonu ilan ettiler.
Bu medyaya göre, Başakşehir, şampiyonluğu TFF içerisindeki 'Paralel Yapılanma' sayesinde şike-hakem operasyonları ve dahi teşvik primleri ile elde etti.
Bu 2 gruba göre;
TFF ve MHK bir çete oluşturup Trabzonspor'u doğradı; hakemlerle operasyon yapıldı ve puanlar kaybettirildi. Yani Hüseyin Cimşir aslında başarılı! Ama işte hakemlerle baş edemediği için istifa etti!
Bir de bu medyaya göre MHK ve başındaki Zekeriya Alp doğrudan operasyoncu.
Sadece MHK ve Alp değil. Nihat Özdemir'in başında bulunduğu TFF'de de Paralel Yapılanma var! Bu yapılanma artık FETÖ'cüler mi yoksa nedir, bilemiyorum, bu ekip Başakşehir'i şampiyon yapmak için en az 65 gün ceza alması gereken Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün ceza verdirmiş!
Vedat Muriqi'ye hissi kablel vuku ile ceza isteyen 'Gukuk Kurulu' üyesi, Trabzonspor Başkanı'nın sahaya inip hakem kovalamasını sportif faaliyet saymış!
Fenerbahçe'ye limit kurulundan türlü eziyet çektiren TFF; Doblo fiyatından ucuza oyuncu transferlerine izin vermiş ki Trabzonspor'a operasyon yapılsın!
Buradan açıkça sesleniyorum;
2 medya grubu Nihat Özdemir TFF'si ve Zekeriya Alp MHK'sına doğrudan:
• Paralel Yapı
• Operasyoncu
• Şikeci
• Doğramacı
diyor. Başakşehir'i şampiyon yapmakla itham ediyor. O zaman soruyorum: Siz Nihat Özdemir ve siz Zekeriya Alp;
• Ne diyorsunuz bu iddialara
• Diyecek bir sözünüz yok mu açacak bir davanız yok mu
• Bazen sükut ikrardan gelir
İkrar mı ediyorsunuz
• Öyleyse biz de aynı iddialarda bulunursak bize karşı da söyleyecek sözünüz olmayacak. Yoksa onlara açmaya cesaret edemeyeceğinizi davayı şikayeti bize karşı kullanacak mısınız? Komik olmayacak mı bu durum? Bakalım ne kadar delikanlısınız?
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