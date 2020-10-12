Milli Takımımız, Almanya'da kalmıştı. Fiziken Rusya'daydılar ama ruhen maça gelmemiş gibilerdi. Düşünün kalecimiz Mert bile ayağıyla attığı pasta hata yaptı. İnanılmaz pas hataları yaptık, hücumda hiç top tutamadık, Çalhanoğlu en çok istediği yerde; 10 numara pozisyonunda topla buluşamadı ve Rusya tamamen oyunun hakimi oldu.
Artem Dzyuba, Ozan Kabak'ı ezdi. Bütün savunmamızı geriye yasladı. Arkasında oynayan Miranchuk ve 8 numara pozisyonundaki Zobnin ile sürekli dörtlenen santrfor arkasındaki oyuncuların tümü etkili oldu. 3'ü çok net 4 pozisyon buldular birini attılar. İlk yarıyı 1-0 geride bitirmemiz şansımızdı.
Şenol Hoca, ilk yarıya 4-2-3-1 başlatmıştı, devrenin sonlarına doğru 4-4-2'ye döndürdü takımını. 2. devreye Kenan-Burak ikili santrfor önde baskıya devam ettiler. Cengiz, Efecan'ın yerine oyuna girdi Hakan sağda daha çok topla buluştu ve etkili oldu. Ozan Tufan bloklar arası koordinasyonu harika sağladı. Ama 2. yarıda asıl etken Dzyuba'yı Ozan yerine Merih'in tutmasıydı. Bu eşleşme ile hem Merih, Dzyuba'yı etkisizleştirdi hem de Ozan Kabak süpürücü pozisyonunda daha da öne çıktı.
Cengiz - Zeki kanadından müthiş yüklendik, aynı üretkenliği sol kanatta yapamadık. Umut Meraş'ın yerine daha hücum beki bir sol savunmacı bulmalıyız. Bu devrede golü bulduk, 2 topumuz direkten döndü ve Cengiz'in bir vuruşunu da kaleci harika çıkardı. Ama son dakikada Zeki ile bulunan harika pozisyonda golü yapabilmeli ve 3 puanla dönmeliydik.
Bir kez daha belli oldu ki biz Türkiye olarak, "mücadele takımı" değiliz, "kendi sahamızda bekleyelim çıkalım" takımı da değiliz. Biz hep oynamak zorunda olan bir takımız. Muhakkak kaliteli ayaklarımızla bir oyun planı oluşturabilecek bir ekibiz. Fiziken diri oldukları müddetçe Cengiz-Hakan-Abdülkadir-Ozan Tufan-Orkun Kökçü gibi oyuncuların hep sahada olması lazım.
Dün ilk devrede 1-0'a dua eden bir takım idik; 2. devrede Rusya yenilmediğine dua ediyordu. Aradaki fark oyun mantalitemizdeydi. "Önce durdur sonra vur" klasik klişesi bize göre değil. Sırbistan'ı yenersek kalan 2 maçta 6 puan da alabileceğimizi düşünüyorum.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!