31 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Merkez Hakem Kurulu, Zekeriya Alp, Oğuz Sarvan ve Ünsal Çimen'den oluşan troyka tarafından yönetiliyor. Cuma günü basın toplantısı yapacaklarmış.
Başkan Zekeriya Alp'e sesleniyorum:
Sayın Alp, hiç istatistik bilgisi falan verme. Yalandan "Şu kadar VAR'a gittik şu kadar doğru karar verdik" diye sunum munum uğraşma. 71 yaşında koşa koşa Zorlu Center merdivenlerinden çıktığın gün başkanlığın düştü. İş insanısın. Saygın bir geçmişin var. Paraya ihtiyacın yok. Hakem camiasında kalmak mecburiyetin yok. (Ünsal Çimen gibi) O zaman bu yaştan sonra ismini yıpratmanın da alemi yok.
Fenerbahçe maçlarından sonraki hakem atama skandalların, derbi sonrası hakemleri fırçalama iddiaların derken bu iş çok kötü yerlere gidiyor. Cuma günü istifa et yıllardır emek verdiğin saygın ismini koru.
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Gelelim Nihat Özdemir'e.. "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Leşe" diye şahane bir atasözümüz var.
Nihat Özdemir şu ana kadar TFF başkanlığı yapmadı. TFF başkanlığına önem ve özen göstermedi. Yönetim kurulu üyelerinin bir kısmı at oynattı. Kurullar başına buyruk kaldı. Yönetim boşluk kaldırmayacağı için 'eski tüfekler' içerideki adamları sayesinde güç kazandı. Profesyonellerin bir kısmı eski başkanları lehine, bir kısmı gelecek başkan adayları lehine kararlar aldı. 19.05 açıklaması bile bir sinyaldi. Nihat Özdemir ya kendisine görevi tebliğ eden Cumhurbaşkanı'na gidip "Ben yapamıyorum" diyecek ya da başkanlık koltuğuna oturacak. Ama ligin ilk devresindeki gibi "işin ucundan tutuyormuş" gibi yapmayacak. Koltuğuna-mevkiine ve futbol dünyasındaki tecrübeli geçmişine yakışır bir yönetim sergileyecek ya da tarihte görülmemiş bir kaosun ve operasyonun hedefi olarak gönderilecek. Kendisinin iyi bir golf oyuncusu olmasına güveniyorum. İyi golf oyuncuları sabırlı ve kararlıdır. Bakalım ligin ikinci devresinde bir başkan görebilecek miyiz? İnşallah görürüz.
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