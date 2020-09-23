Ali Koç, transfere kararlı ve hızlı bir giriş yaptı. Hoca sonrasında 5 transfer ardı ardına açıklandı. Thiam - Sinan Gümüş - Enner Valencia gibi isimler takviye edildi.
Ligin ilk haftasının ardından Tisserand da geldi. Lakin bu kadar transfere rağmen takımın kalite seviyesini yukarı çekecek 4-5 oyuncu var: Gökhan - Novak/Caner - Sosa ve Mert Hakan. Tisserand'ın da katkı sağlayacağını düşünüyorum. İş geldi sorun çözme mevkilerinde tıkandı. Ligin 3. haftasında asli santrafor ve başkanın Habertürk TV yayınında bizzat söylediği 'hızlı kanat oyuncusu' hala yok. İsmi geçen Perotti hızlı olmayan kanat oyuncusu. Ali Koç yönetimi santrafor ve hızlı kanat oyuncusu transferinde geç kalmak üzereler. G.Saray maçına santrforsuz çıkmak yönetimin hanesine eksi yazar. Vedat'ın transferinin kesinleşmesini beklemelerini anlıyorum ama artık bu hafta içinde kendi üzerlerine düşeni yapıp Erol Bulut'a "Biz gerekeni yaptık, sıra sende" demeleri gerek.
HİÇ Mİ AKILLANMAZSIN CANER?
Caner Erkin, bir G.Saray maçından evvel kendisini 11'de oynatmayan Vitor Pereira'nın üzerine yürümüş, ardından gelişen olaylar nedeniyle takımdan ayrılmıştı. Gitti geldi aradan 4 yıl geçti yine bir G.Saray maçı öncesi bu kez kendisini oyundan alan (ki hocanın kararı hatalıydı) Erol Bulut'a el kol hareketleri ile tepki gösterdi. Futbol hayatının sonbaharına gelmiş bir futbolcudan tecrübelenmesi beklenir. Caner de tecrübelendi. Lakin hala olgunlaşamamış. İnsanın aklına "Hiç mi akıllanmaz bir insan" sorusu geliyor.
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AĞAOĞLU'NUN BÜYÜK BAŞARISI, KÜÇÜK İLETİŞİMİ
Sadece 375.000 Euro kiralama bedeli veriyorsun ve karşılığında 1 yıl içinde 33 gol, 11 asist, 11 milyon euro nakit ve sonraki satıştan da %10 pay alıyorsun. Dünyanın her yerinde büyük bir yönetim başarısıdır bu. Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi Sörloth transferinde büyük bir iş yapmışlardır. Keşke aynı başarıyı konunun iletişiminde de gösterseydi. Her platforma büyük büyük açıklamalar yapmak yerine "Trabzonspor için en hayırlısı neyse onun için çalışıyoruz" deyip geçseydi.
Bir de artık bir süre TV'lere çıkmasa kendisi açısından iyi olur. Beni ister dinler ister dinlemez kendi bileceği iş.
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