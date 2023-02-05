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Serdar Ali Çelikler, Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı: Okan Buruk'un 'hamle' zaferi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u 2-1 yenen Galatasaray, etkili performasını sürdürüyor. Süper Lig'de son 12 maçını kazanan Galatasaray, lig tarihindeki galibiyet serisi rekorunu egale etti. Habertürk Spor yazarı Serdar Ali Çelikler, Galatasaray - Trabzonspor maçını yorumladı

Giriş: 05.02.2023 - 22:22 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Galatasaray'ın kadro kalitesi ligin en iyisi. Bu tartışılacak bir durum değil. Ligin en iyi 1 numarası, en iyi stoperi Nelsson, en formda hücum beki Boey, en iyi 10 ya da 9.5 diye niteleyebileceğimiz oyuncu Mertens ve nihayet en kaliteli 9 da sarı-kırmızılılarda. Buna mukabil geçen seneki şampiyon kadrodan daha kalitesiz sağ bek, daha kalitesiz orta merkez, daha kalitesiz kenar oyuncular alan Trabzonspor, Hamsik, Cornelius ve Nwakaeme'yi çok arayan bir sezon geçiriyor. Maxi Gomez de Umut da kaliteli oyuncular değil.

  • Galatasaray'ın iç sahada 12. oyuncusu da her zaman çok etkili. Böylesine iki klas farkına karşın, iki büyük forma karşılaşmaları her zaman önemlidir.

  • Maça 1-0 önde başladı Trabzon. Önde baskı yapıldığında Trabzon'un orta 4'lüsü Torreira ve Oliviera'ya çok iyi baskı yaptı. Oyunu kurdurmadılar. Daha 15. dakikada "Okan Hoca, devre arasında Dubuois, Barış Alper ve Torreira'yı çıkarır" dedik. Bu bölümde golle başlayan ve güvenli duran Trabzon, G.Saray'a oyun üstünlüğünü sağladı.

  • Lakin işte kalite kalite kalite diye boşuna demiyoruz. İlk ceza alanına indirilen topu tutabileni var, arkadan geleni de var. Icardi topu ceza alanında tuttu ve Mertens'e aktardı. Arda Güler belki bir de Bakasetas dışında kimsenin yapamayacağı golü Mertens golü yaptı. İşte kalite bu. Oyun olarak hiç bir şey üretemeyen G.Saray beraberliği sağladı. Sonra denge sağlandı oyunda. Sıkıcı ve kalitesiz bir oyun başladı. Sergio'nun yay civarı şutu harici Uğurcan da rahatsız olmadı. Muslera yere yatmamıştı.

  • 2. yarıda beklenen hamleyi yapan Avcı idi. Takımın en kötüsü Lahtimi'yi aldı, Gbamin ile 4-2-3-1'e döndü.

  • Ama asıl hem doğru hem kritik hamleyi Okan Buruk yaptı. Kesin çıkması gereken Torreira yerine Berkan içeri girdi. Barış Alper yerine de Yunus girdi. Dubuois kaldı. Yunus aslında beklenmedik hamleydi ama kritik olan hamle oydu tabi. 

  • Nitekim onun da pas oyununa katılması ile G.Saray net olarak oyunun hakimi oldu. Trabzon bırak pozisyon bulmayı, rakip yarı alanda top dahi tutamadı. Nitekim akın sürekliliği arttı, Yunus kendinden beklenen kısa çalımı attı ve penaltıyı aldı. "Aşkın Olayım" takımını öne geçirdi.

  • Sonra fark açılabilecek pozisyonlar da bulundu ama Uğurcan bir iki pozisyonda kalitesini konuşturdu.

  • Trabzon'un en iyisi Bakasetas'ın şutu sonrası seken topta Muslera'nın sakatlanması negatif unsurdu. Belki de o sakatlığın etkisiyle daha defansif kaldı G.Saray ama Trabzon o kadar kalite yetersizliği çekiyordu ki kaleci Okan'ın koruduğu kaleye kalan 17 dakika boyunca isabetli şut dahi atamadılar. 

  • Galatasaray, kalitesi ile çok kötü oynadığı ilk devreyi 1-1 berabere getirdi. Okan Buruk bana göre mükemmel değişiklikler ile maçı kazanmayı bildi. Hocanın tercih ve müdahale kalitesi kadro kalitesine yetişiyor. Buruk, Şenol Güneş gibi bir tecrübeyi, Jesus gibi bir atletizm hocasını, Belözoğlu ve Avcı gibi pas müptelası hocaları tek tek yendi. Farklı planları olan hocaların takımlarını yenmek mühimdir. 

  • Önce kalite evet.. Ama Buruk'un kalitesi de kadrosuna yetişiyor. Bence G.Saray'ın şampiyonluk ihtimali şu an yüzde 80. Dramatik bir süreç (2 hafta üst üste 5-6 puan kaybı ve sakatlık v.b) yaşamazlarsa bu oran hep artarak gidecek.

  • Futbol atla deve değil. Kaliteli oyuncu alacaksın. Bu kaliteli kadro, takım oyunu oturana kadar seni taşıyacak. Sonra o kaliteli kadroyu ligin gerçekçi şartlarına uygun oynatacak hoca forma girecek. Primi ihmal etmeyeceksin. İç sahayı rakiplere dar edecek bir tribün sağlayacaksın.

  • Aleyhine hakem hatası yapılırsa da gerekli tepkiyi şiddetle vereceksin. Formül bu. G.Saray bunların hepsini yaptı. O yüzden de bugün "Yüzde 80 şampiyon" diyoruz.

  • Trabzonspor; Gbamin-Umut Bozok-Maxi Gomez - Lahtimi - Bardhi - Naci Ünüvar nihayet Yusuf Yazıcı transferlerini kim yaptıysa birinci sorumlu olarak onu görmeli..

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