Galatasaray'ın kadro kalitesi ligin en iyisi. Bu tartışılacak bir durum değil. Ligin en iyi 1 numarası, en iyi stoperi Nelsson, en formda hücum beki Boey, en iyi 10 ya da 9.5 diye niteleyebileceğimiz oyuncu Mertens ve nihayet en kaliteli 9 da sarı-kırmızılılarda. Buna mukabil geçen seneki şampiyon kadrodan daha kalitesiz sağ bek, daha kalitesiz orta merkez, daha kalitesiz kenar oyuncular alan Trabzonspor, Hamsik, Cornelius ve Nwakaeme'yi çok arayan bir sezon geçiriyor. Maxi Gomez de Umut da kaliteli oyuncular değil.