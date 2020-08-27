Öncelikle futbolseverlere resmi durumu bildireyim:

• beIN, "Yeni sezonda 1.7 milyon TL'den 1 kuruş fazla vermem" dedi; yani HESAPTA 500 milyon dolara aldığı ihale bedelini, yaptırdığı, zorla kabul ettirdiği indirimlerle 220 milyon dolara indirdi.

• Bu satırların yazarı defaatle "Beni TFF başkanı yapın, yayın ihalesini yarın 350 milyon dolara çıkartayım. Çare bende" dedi.

• Aslında kulüplere telekom firmaları ortaklığı 300 milyon dolar teklif etmişti. Ben 350'ye çıkartırdım.

• Kulüpler bu teklifi kabul ettiler aslında ama TFF içinde bir klik var. O klik, beIN'in adamları bu kadar basit. TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de bu ekip etkiliyor. beIN'in "içerideki adamları" allem etti kallem etti 'masayı yıktırtmadı.'

• Dolayısıyla bu saatten sonra ligin başlamasına bu kadar az zaman kaldığı için seneye de beIN devam eder. Diğer formüller ancak gelecek sezon söz konusu olabilir.

• Buradan kulüplere açıkça sesleniyorum. TFF içindeki beIN kliği, şimdi sözleşmeyi 3 yıl daha ihalesiz uzatmaya çalışacaktır. Ey kulüpler; asla kabul etmeyin. Gerekirse TFF'yi değiştirin ama 220 milyon doları kabul etmeyin. En az 100 milyon dolar daha fazlası var bu işin.

• beIN, TFF'nin içindeki kliğiyle işi çözünce fikstür çekilebildi.

• Fikstür de her zamanki gibi yayıncı lehine ayarlandı. Bu sadece beIN'e özel değil. Eskiden de böyleydi. Diğer ülkelerde de benzer. Her 4 haftada 1 bir derbi denk gelmek zorunda.

• Ancak bu sene özel olarak ilk 3 haftaya 3 tane büyük maç denk geldi. Ciddi oranda kutu iadesi olan, satış yapamayan beIN'in pazarlamasına yardımcı olacak bir durum.

Bunları futbolseverler bilsin.

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Şimdi gelelim Galatasaray'lıların hakkına. TFF, Ekim ayında yüzde 30 kapasite ile seyircili oynatmaya karar verdi. Haklı olarak yüzde 30 kapasiteye indirdi. Bu konuda TFF iyi niyetle bir hamle yapmış oldu. Lakin G.Saray - F.Bahçe derbisi 3. hafta ve 27 Eylül'de oynanacak. TFF'nin seyircili oynama kararını bu haftadan itibaren uygulamaya geçirmesi gerek. Bu hafta seyircisiz; sonraki hafta seyircili olursa haksızlık olur. Dolayısıyla Galatasaraylılar'ın yüzde 30 kapasite ile de olsa F.Bahçe maçında Telekom Stadı'nda olması gerek diye düşünüyorum.