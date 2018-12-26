Fikret Orman dün NTV'de ekrana çıktı ve ilk yarı değerlendirmesi yaptı.

Şenol Güneş'in durumunu, takımın durumunu, ne beklediğini neye karar vereceğini anlattı. Ama "paralar nerede?" sorusu kocaman bir soru işareti olarak kaldı.



"Benim yaratıp büyüttüğüm ekonominin hesabını bana soruyorlar" gibi anlamsız bir laf etti.

Geçmişte kulübü nasıl kötü durumdayken aldığını tekrarladı o kadar.



Soru basit: Sadece geçen sene Cenk'in satışı ve Şampiyonlar Ligi'nden toplam 70 milyon Euro kazanan Beşiktaş, ne oldu da sadece 1 yıl sonra oyuncularına, amatör şube sporcularına, çalışanlarına maaş ödeyemez noktaya geldi?



Büyük maliyetli transfer yapılmadığı gibi maliyetli oyuncular elden çıkarılmaya başlandı.

O zaman büyük miktarda borç ödenmiş olmalı.

Ne bileyim faiz yükünün bir kısmından kurtulunmuş olmalı.

Belki Yıldırım Demirören'in borcu ödenmiştir..

Ama başkan açıklamadı. "Paralar Nerede?" sorusunun yanıtı öyle boylu boyunca boşlukta duruyor.