Durum çok net: 1 yıl önce ülkenin en ışıklı,en şenlikli futbol yapısı olan Beşiktaş; 1 yılda korkunç bir maddi çöküşle eldeki değerlerini bir bir kaybediyor.



Sadece 1 yıl evvel Cenk Tosun'un satışı ve Şampiyonlar Ligi'nden toplam 70 milyon Euro kazanan kulüp 1 yıl sonra kimseye para ödeyemeyen noktaya geldi.



Kulübü 'feda' sezonu ile teslim alıp sefa sezonları yaşatan ve o dönemlerde haklı övgüleri toplayan Fikret Orman; veda sezonunu yaşıyor. Herkesle vedalaşıyor.

O zaman kendisinin de Kulüpler Birliği Başkanlığı'na veda etme zamanı geldi.



İki sebepten.

Birincisi 1 yılda kulübü madden çökerten yönetim kendisi ve çok bilen 3 yancısı.. Kulüpler Birliğini bırakıp Beşiktaş'a dönmeli ki başta artık kibirden kendi önünü dahi göremeyen 3 yancısı olmak üzere yönetimini ciddi bir biçimde değiştirmesi için konsantre olabilsin.



Beşiktaş'a odaklansın. Yeni yönetim kurmaya çalışsın. En başta kendisine "Hayır" diyebilecek bir asbaşkan bulsun. Kulübüne konsantre olabilsin ki "Yeni Trabzonspor"a dönüştürmesin takımını. Kulübüne konsantre olsun ki bir dönem parmakla gösterilen o ışıklı günlerde neler yaptığını, o dönem kimlerle yürüdüğünü, kimlerin sözünü dinlediğini kimleri daha az dinlediğini tahlil edebilsin. Ne demiş atalar, ya devlet başa ya kuzgun leşe. Orman başa geçmeli.



"Orman'ın Kulüpler Birliği Başkanlığını bırakması gerek" diyorum ikinci sebebi ise mevcut durumun absürt olması.



Sezon başından beri basketbol şubesinin paralarını ödeyemeyen, futbol takımı oyuncularının sürekli TFF'ye ihtar çektikleri bir kulübün; yani aslen kendi kulübünü madden yönetemeyen birinin tüm kulüplerin başkanlığına soyunması baştan sona oksimoron..

Ayrıca yanlış örnek.. Kendi sporcularına maaş ödeyemeyen spor kulübü başkanı diğer kulüplere nasıl örnek olacak? "Siz de ödemeyin" diyerek mi?



Yani demem o ki Fikret Orman hem Beşiktaş'ı hem kendi geleceğini hem de Türk futbolunun selametini düşünüyorsa Kulüpler Birliği Başkanlığı'nı bırakmalı.

Kulübünü madden düzgün yöneten bir başkan vakıf başkanlığına gelmeli.

Üstelik tamamen kulübüne konsantre olmuş Orman'ın Beşiktaş'ı düzlüğe çıkarması daha kolay olacaktır.