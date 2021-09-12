İngiltere futbolunda bir söz vardır. Yeni bir oyuncu ya da sistem denendiğinde "Falanca takımı soğuk ve yağmurlu bir Stoke deplasmanında görelim" derler.

Türkiye'de bu deyim Sivasspor, özellikle Rıza Çalımbaylı Sivasspor için geçerlidir. Vitor'un sistemi asli testini bu zor ve sıkı takım karşısında verecekti. Nitekim kıran kırana bir maç oldu. Bayağı sert bir müsabaka oldu. Sivas'ın eksiklikleri vardı. Appindangoye, Kayode ve Leke James önemli eksikliklerdir. Yani Fenerbahçe adına 'eksiklerimiz vardı' bahanesi olamaz.



Vitor, Ferdi ve Novak'ın eksikliğinde Muhammed'i sol kenara atmış, milli aradan yorgun dönmüş Szalai'yi oturtmuş, yeni transferler Rossi ve Berisha'yı sahaya sürmüştü. Genelde çok radikal işler olmadığı sürece ilk 11 tercihlerini çok sorgulamam. Maç başladı gördük ki Sivas, öndeki 3 oyuncusuyla kaleci de dahil baskı yaptı. F.Bahçe de önde baskılı oynadığı için iki taraf da çıkmakta ve oyun kurulumunda zorlandı. Serdar, sol stoperde oyun kurulumuna katkıda bulunamadığından oyun kurulumunda iyice zorlandı F.Bahçe. Lakin beklenmedik bir anda Osayi yoktan bir gol var edip takımını öne geçirdi. Tisserand sakatlanıp Serdar sağ stopere geçince bu kez etkili isim Gradel de etkisizleşti. Her şey Fener'in lehineyken Altay'ın hatasından Pedro penaltıyı aldı. Skor eşitlendi.

Vitor 2. devreye de aynı kadroyla başlama hatası yaptı. Hiç bir varlık gösteremeyen Berisha'yı oyunda tuttu. Son 30 dakikada oynayabilecekse 45 dakika da oynayabilirdi Enner. 2. yarının başlarında ağırlık Sivas'a geçti. Dönenleri hep onlar aldılar. Bu esnada maçı değiştirecek isimler oyuna girdi. Enner ve İrfan.. Ama İrfan 10 dakika içinde yeniden sakatlandı. Sonrası kaos. Maç git gele döndü. Sivas da kazanabilirdi Fener de.. Ama Mesut - İrfan - Pelkas gibi topu önde tutabilecek ve iş bitirecek paslar atabilecek oyuncular da olmayınca ileride hiç top tutulamadı. Pozisyon da bulunamadı. Mükemmel oynayan ve her boşluğu kapatan Gustavo 1 puanın mimarlarından oldu. Vitor'un sistemi, Sivas sınavında arıza verdi.

İyi tarafa bakalım:

• Gecen sezon bu takım, aynı rakibe yenilip şampiyonluktan olmuştu. Bu sezon da yine bu sıkı rakiple oynadılar. Aradaki fark biri geberik ve teslim olmuş bir Fenerbahçe idi. Bu seneki elinden geleni yapan Fenerbahçe..

Gelelim işin gerçeğine.. Sistem ve düzen en önemli şeydir. Ama kalite olmazsa olmaz. Mesut-İrfan ve Pelkas olmayınca kalite anında düşüyor. Vitor'un bu detayı atlamaması lazım.

2 tane can sıkıcı not var.

1- Serdar Aziz sakatlığı nedeniyle kenara geldi. İrfan da değişmeye geldi. O sırada bir karışıklık oldu. Hakem de ne olduğunu anlamadı. Vitor ile konuşarak işi çözebildiler. İdari Menajer ortada yoktu. Bu olmaz.

2- Geldiği günden beri dedik. Vitor'a 'idman performansı hariç' güveniyoruz dedik. Ama Vitor, idman problemi olan biri dedik. Bu adam kondisyon ve fizik antrenmana inanmaz dedik. "Oynadıkça açılırlar" diye düşünüyor ama yanlış düşünüyor dedik.

İrfan Can - Novak - Mert Hakan - Tisserand - Osayi darbeye bağlı olmayan sakatlıklar yaşıyorlarsa; Ferdi ve Sosa idmanda kas sakatlıkları yaşıyorsa bu gerçeği artık kabul etmek lazım. Vitor'a ciddi bir fizik uzmanı alması konusunda ikna edilmesi lazım. Portekiz'den doktor getirmek tamam da bu kadar kas sakatlığı olamaz.

☆☆☆

Yeni transferler için biraz daha bekleyelim. Max Meyer, Zajc'ın yerinde oynadığında değerlendirilebilir. Rossi'nin iyi bir oyun görüşü var. Futbolu biliyor. Düşük bir ligden geliyor. Buraya fiziken alışması gerekiyor. Berisha'yı hiç beğenmedim. İnşallah ilk maç heyecanındandır.