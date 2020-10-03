Hocası İstanbul'a gelirse şampiyon olur.
Türkiye'de şampiyonluk için gerekenler:
• Her mevkide kaliteli alternatiflerle en az 16-17 kişilik kaliteli oyuncusu olan güçlü kadro. (Yanına Tik Atabiliriz)
• Vur başına al lokmasını olmayan, gerektiğinde sahada kararlara etki edebilecek, şampiyonluk görmüş tecrübeli oyuncu grubu. (Tik)
• İyi bir defans hattı. (Tik)
• Top geldiğinde içeri atabilecek üst düzey santrfor. (Tik)
• En az 10 puan kazandıracak kaleci. (Artık Tik)
• Maaş vs. sorunu yaşatmayacak yönetim. (Tik)
• Üst düzey hoca. (?)
Son maddeye tik koyamıyorum. İnanın koymak istiyorum ama koyamıyorum. Öncelikle Erol Bulut, bu sene aldığı 8 puanın tamamı için takımın bireysel kalitesine dua etsin.
• Rize'de Caner orta Gökhan gol. Sosa penaltı : 3 puan.
• Hatay maçı tam skandal. Hiç konuşmayalım.: 1 puan.
• G.Saray maçı Altay - Gustavo : 1 puan
• Karagümrük maçı: Caner duran top orta Samatta gol. Altay 2 puan..: 3 puan.
Fenerbahçe yönetimi iyi bir kadro kurdu. Daha da oyuncu alacaklar. Perotti de katkı verecektir. 2 tane iyi 'atan' buldular ve artık üst düzeye çıkmaya başlayan 'tutan'ı var.
4 beki, ülkenin en iyi bekleri. Bana göre Tisserand çok iyi bir stoper. Lemos bana göre 2. penaltıda ligi tanımamanın acemiliğine kurban gitti. Kendisi müdahalede bulunmadı ama Sabo, yavaşlayarak darbeyi aldı. O da iyi bir stoper. Kazanılması gereken bir iyi stoper daha var Serdar Aziz.
Merkez ise kuvvetli isimlerden oluşuyor. Sosa - Gustavo - Ozan - Mert Hakan - Tolga...
Kanatlarda Ferdi - Perotti - Thiam - Enner var. Hatta Novak da kullanılabilir. Santrforları saydık. Geriye hocanın sevk ve idaresi kaldı.
Erol Hoca acilen Alanya'dan İstanbul'a gelmeli. Ezber değişiklikleri bırakmalı. Mert Hakan'ı içeri atacaksa Enner'i çıkarıp Ozan'ı sağ öne atabilirdi. Sinan ısrarının manası yok. Sosa'nın yorulduğunu düşünüp çıkarttığında Tolga'yı alması da ezberdi. Mert'i geri çekebilir; Novak'ı sol one atabilirdi.
Buraya kadar değişiklikleri anlattık. Gelelim maçın başına. Fenerbahçe akan oyunda bir pozisyon buldu o da gol oldu. Akan oyunda pozisyon bulabilmesi için öndeki oyuncuların çok daha hareketli olması gerek. Ayrıca muhakkak ve muhakkak ÇİZİLMİŞ HÜCUM PLANLARI hazırlaması lazım. Duran topta ekstra çalışmalar yaptırması lazım. İşin özü Erol Hoca'nın çok çalışması lazım.
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Karagümrük müthiş iyi bir takım. Süleyman Hurma ve Şenol Can Hocayı tebrik ediyorum.
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