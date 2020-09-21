Erol Bulut acilen Alanya'dan İstanbul Kadıköy'e gelecek ya da tekrar Anadolu'ya dönecek bu kadar net. Kendisine son 2 yazımdır sesleniyorum ve açıkça "Alanyaspor özelliklerinden vazgeçmeli" dedim.

• Tolga - Gustavo - Ozan - Thiam ve Ferdi ile ne üretebileceğini düşündün?

• Sinan Gümüş nedir? Bakın ne yapar demiyorum 'nedir' diyorum. Kanat oyuncusu mudur, santrfor mudur? Nedir? Sinan Gümüş ne yapacaktır da kapalı Hatay savunmasını aşması beklenmektedir?

• 10 Kişi kalan Hatay'a karşı Caner mi çıkmalıdır stoperlerden biri midir? Stoperlerden biri santrfora gönderilmez mi?

• 9 kişi kalan takıma karşı yaklaşık 10 dakikadan fazla sürede Deniz Türüç ne alaka içeri alınır? Misal Zanka yahut Serdar Aziz oyuna alınıp santrfora atılamaz mı, hatta Frey dahi düşünülemez mi?

• Uzun santrfor alıp yahut stoperleri ileri gönderip orta deneyeceğine orta yapamayan Novak mı kalır Caner mi?

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Örnekler çoğaltılabilir. Bulut, başlangıç 11'inden değişikliklere kadar her şey hatalı. Ama bunlar düzelir. Tehlikeli olan şey şu: Bulut'un mantalitesi. Türkiye'de size karşı en az 25 -30 maç kapanacak ve çıkacak takımlara karşı yapmanız gereken tek şey hız. Hızlı oyuncunuz yoksa ki yok, o zaman topu hızlı çevirmelisiniz.

Fenerbahçe bu mantalite ile oynarsa ilk 3'ü unutsun. Hız yoksa galibiyet de yok.

Gelelim gerçeklere... Bu takım muhteşem bir kadro değil. Gökhan yine gol atabilecek adamdı. Bir kaç tane iyi oyuncusu var. Sosa - Gustavo gibi kaliteli oyuncular var ama ön tarafta iş yapacak kimse yok. Ferdi-Sinan-Deniz kusura bakmasınlar ancak yedek olurlar.

Mert Hakan hızlı pas oyununa yatkın olabilir. Ama hemen, acilen Samatta gibi hareketli bir forvet bir de oyunu hızlandıracak kanat oyuncusu şart. O kanat tipi Perotti mi yoksa Onyekuru tarzı biri mi derseniz ben Onyekuru tarzı bir oyuncu olması gerektiğini düşünüyorum.

Topu hızlı çevireceksiniz ve hızlı oyuncular ile dripling yapacaksınız. Kapalı savunmaları açmanın en bilindik yöntemleri.

Erol Hoca, yağ oranlarına falan dikkat ediyor bayağı disiplinli bir teknik adam. Lakin ülkemizde taktik ve formasyon esnekliğiniz yoksa, taktiksel olarak fark yaratamıyorsanız büyük takımlarda başarılı olmanız mümkün değil.

Fenerbahçe'nin en büyük şansı maçların seyircisiz olması. Seyirci olsa Erol Hoca da başkan da büyük sıkıntı yaşardı. Gecikmelerine rağmen hızlı ve hareketli bir santrfor ile hızlı bir kanat oyuncusu alırlarsa yönetim kendi üzerine düşeni yapmış olur.