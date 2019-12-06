06 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
14. dakikada Sio golü attıktan 1 dakika sonra sevdiğim bir Fenerbahçeli dostuma şu mesajı attım: "Yine ilk gelen pozisyonda ilk şutta gol yersen, Garry yüzde yüz pozisyonda golü atamazsa; sonra hem Vedat hem de Garry boş kalelere atamıyorsa hoca buna ne yapacak?"
O da "haklısın" diye cevap verdi.
Şimdi negatifleri söyleyeyim:
• Garry Rodrigues'e her gün ama her gün gol vuruşu çalıştırılmak zorunlu.. Gerekirse bunun için bir santrfor hocası transfer edilsin ama bu oyuncu artık gol vuruşu çalışsın.
• Zanka büyük takım stoperi değil. Öne çıkan takımda oynayamıyor. Sadık iyi bir Fenerli ve yürekli bir oyuncu ancak Stancu'nun golünde de görüldüğü gibi göbekten delinebiliyor savunma.. Devre arası kaliteli bir stoper ya da hem sol bek hem stoper oynayabilecek (Ah Kolarov Ah) bir isim şart.
• Muhakkak golcü bir oyuncu transferi yapılmalı. Sağ ön olabilir 2. santrfor olabilir ama golcü mutlak şart.
Gelelim pozitif taraflara;
+ Vedat Muric'i pamuklara sarıp sarmalamak lazım.
+ Hafta içi kupa maçında hem Vedat hem de Ferdi'yi oynayıp ritim kazandıran Ersun Yanal'ın doğru yaptığı ortaya çıktı.
+ Ferdi Kadıoğlu'nun 3-1 iken beklenmeden 45'de oyuna girmesi önemlidir. "Çözülmüş maçlarda" iyi oynuyor bu genç adam.
Bence Max Kruse'nin yapması gereken gol vuruşlarını cesaretle yapıyor. Çözülmemiş maçlar ve sıkıntılı skorlarda da sorumluluk alırsa daha büyük bir yıldız olma adımları atar.
+ Max Kruse nihayet zor da olsa gol attı ama fiziken geride
+ Gustavo stoperde de iyiydi.
+ Durum 3-1 iken 64'de Stancu'yla karşı karşıya pozisyonda Altay, golü kurtarıp skoru tuttu.
☆☆
Ersun Yanal, uzun bir aradan sonra hem Max hem de Vedat geldiğinden olsa gerek 4-2-3-1'e döndü. Emre ve Gustavo ikilisi ile iyi alan boşalttılar. Önde Vedat olduğunda ve Garry'nin "arkaya kaçma tehdidi sürdüğünde Max'ın savunma eksikliği hissedilmiyor. Keşke Vedat ve Max yokken 10 numara pozisyonunda Gustavo ya da Ferdi denenip 4-2-3-1 devam ettirilseydi. 4-3-3'de sol iç oynayan ve 8 olmak zorunda olan Emre bu görevi yapamamıştı. Bir daha böyle bir durumda Yanal'ın diziliş değiştirmeyeceğini düşünüyorum.
Bu galibiyet önemli. Ama asıl sınav öndeki 2 maç. Sivas deplasmanı ve Beşiktaş derbisi çok kritik. F.Bahçe'nin devre arası transfer politikası bile bu 2 maçın sonucuyla doğru orantılı.
Bir not da sağlık ekibi ve fizik antrenörü ile ilgili. Moses de adaleden sakatlandı. Orada bir sorun var. Oraya da müdahale şart.
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