Fenerbahçe tam anlamıyla bir derbi takımı. Derbilerde deplasmanlardalarsa genelde sinmezler evlerinde ise agresiflerdir.

Bu derbide de aynısı oldu. Agresif ve önde baskılı başladılar. Aslında Ersun Yanal bu maçı 17.30'da kazanmıştı. Emre'ye oynamayacağı söylendi onun da 'kılı döndü' bençte oturmak zor geldi "sakat" denildi.

Ama Yanal'ın iki doğru kararı vardı:

1- Emre'nin oynamaması ve Ozan'ın orta göbekte Gustavo ile ikili olması.

2- Tolga Ciğerci'nin sol önde oynaması ve bu karar alınırken Deniz'in sağ kanatta olması.

Yanal geçmişte Tolga'yı sol, Ozan'ı sağa koyuyor, orta ikiliyi de Emre-Gustavo yapıyordu. Bu tercih üretimi engelliyordu. Dün ideal 4-2-3-1 görünümlü 4-3-3'e dönen oyun, agresifliğe ve ön alan presine imkan sağladı. Aslında Avcı'nın planı da netti ve doğruydu. Atletik rakibe karşı topla gidebilen iki isim Diaby-Lens ve topa koşan Burak ile deplasman oyun planı kurmuştu. Bekleyecekler ve uygun fırsatı kovalayacaklardı. Planlar her iki ekip için de iyiyken VAR'dan gelen penaltı kararı dengeyi bozdu. Nargileci Kruse golü attı. Maçın en iyi 3 adamından biri olan Ozan Tufan'ın mükemmel golü stadı da ateşledi. Golde faul yoktu bence.

Beşiktaş sinmiş ve pozisyon dahi bulamamışken Isla'nın gereksiz faulü sonrasında duran toptan sahanın en iyi 3 isminden siyah-beyazlı olan Atiba'nın golü adeta cansuyu oldu Beşiktaş'a..

Atiba'nın bu sürpriz koşularına önlem alınamamış olması Yanal'ın 'rakip analiz' kısmına bir eksi daha yazdı.

2. devre tutuk başlayan bir F.Bahçe vardı. Stoper Jailson'un klasikleşen "Her maç en az 1 bomba yaparım" kontenjanında Burak karşı karşıya'da Altay'a takıldı. Genç kaleci kırılma anında oyunda tuttu takımını ve tebriki hak etti. Sonra Isla'nın bindirmesi ve harika pasına Vedat'ın işi bitiren golü geldi. Ersun Yanal nefes aldı, kredi limitini yeniden bir miktar doldurdu. İlk devre analizinde F.Bahçe'nin en az 4, bence 6 puan eksiği var. Rize maçı muhakkak kazanılmalı. Buna karşın yine de 4-6 puan eksikliğini ileride çok arayacak F.Bahçe.. Ozan - Gustavo ve Atiba mükemmel oynadılar.

Tartışılan pozisyonlara gelince. 2. devrede Serdar Aziz - Vida pozisyonu tartışılacaktır. Bence penaltı çalınabilirdi.

Isla'nın N'Koudu'nun formasını çektiği pozisyonda ise o çekme şiddeti penaltıya sebebiyet verecek kadar değildi.

Abdullah Avcı, elindeki kadro ile olabilecek planları yapıyor. Ama bazen bir başka oyun planını da cepte tutmak gerekebilir.

Emre Belözoğlu ise bir karar verecek: Ya bu takımın ağabeyi olacak ya da tribal enfeksiyondan kendisine olan saygı azalacak. Bugün kulübede oturmalıydı.