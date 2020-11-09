"F.Bahçe karşıtı kliğin güvendiği dağlara kar yağar"

TFF Başkanı iş insanı. İşi devletle. Ödemesi devletten borcu devlet bankalarına.. Dolayısıyla Fenermiş; Fenerbahçelilikmiş umurunda bile olmaz. Geçen sene bu TFF, F.Bahçe'ye dirsek koydu. Zorlu tuzağı kurdu, devre arasında transfer yaptırmadı. Trabzon'da Trabzonspor'un maçlarını en çok yöneten hakem Ali Palabıyık ile hükmü verdi; içeride Alanya maçında Ümit Öztürk ile kalemi kırdı.

Bu seneye de bu tavırla başladı. Aziz Yıldırım yönetim ekibindeki kankalarına "F.Bahçe'ye transfer izni vermeyeceğim" cümleleri kurdu. Sonra; TFF'nin ve iş insanı başkanının güvendiği dağlara ne olduysa; o dirsek kalktı. Limit açıldı. Bizzat F.Bahçeli yöneticiler "Geçmişte bankalardan da TFF'den de karşımıza örülmüş bir duvar vardı. Bu sene karşılıklı konuşuyoruz" cümleleri bana söylendi.

Amerika'da başkan değişti. Dünya değişiyor. Türkiye'de gündem dakika başı değişiyor. Demem o ki TFF başkanı da yeni dünya ve Türkiye düzenine karşı bir pozisyon alacaktır. Bu esnada TFF içinde ya da MHK'da F.Bahçe aleyhine bir klik varsa ki Ahmet Çakar'ın açıklamalarına göre var; onlara şunu söyleyeyim: Güvendiğiniz dağlara karlar yağar. Fenerbahçe ayakta kalır. Haberiniz olsun.

NOT:

Ahmet Çakar, dün gece BeyazTV'deki programında ülkenin en üst seviyesindeki 8-10 hakemden biri ile bire bir konuştuğunu. Bu hakemin kendisine "Rıdvan Dilmen sezonu diye yapılan algı sonucu F.Bahçe lehine karar verirsek bu algıyı güçlendiririz saikiyle bazen yanlış kararlar veriyoruz" dediğini söyledi. Aynı hakem, Çakar'a şunları da ifade etmiş:

"Geçen sene Zorlu buluşmasının ardından hakemler arasında 'Zekeriya Alp bizi sattı' algısı oluştu ve F.Bahçe aleyhine çok daha rahat kararlar verildi."