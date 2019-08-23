Transferin başından beri Fatih Terim konu ile ilgili tek kelime etmedi. Ama bu transferin yönetimin hayat memat meselesi olduğunu bilmeyen; bilse de yazmayan bunun yerine "gaz yapmayı" "goy goy"lamayı tercih eden G.Saray muhabiri olduğunu iddia eden kişilerin bir teki bile Terim'in bu konuda ne düşündüğünü yazmadı, yazamadı.