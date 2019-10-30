Deniz Türüç ve Tolgay: Bu ikisini özellikle sona bıraktım. Teknik kabiliyet olarak diğer arkadaşlarından daha önde olsalar da biri bir gol; diğeri bir gol bir asist ile oynasa da ikisinde de olmaması gereken bir virüs bulaşmış gibi. Tolgay'a kesin bulaşmış da Deniz'e de bulaşmış gibi... Her ikisinde de "Kendini yıldız futbolcu sanma" virüsü var.