Bu sorgulamalar yapılmadan gerisi laf-ı güzaftır.

Bernabeu'da Real'i yenecek haliniz yok. Bu statta 7. dakikada 2-0 geriye düştüğünüzde maç bitti demektir. Ki bitti de zaten...

Şöyle olsaydı, böyle olsaydı demenin manası yok. "Emre Mor - Ömer Bayram girsin, gençler oynasın" gazının da hayatta bir karşılığı yok.

Sahaya çıkan ilk 11; G.Saray'ın ideal 11'idir. Andone yerine Falcao yazarsınız o kadar... Sene başı kime versen bu kadroyu kağıda Falcao'lu haliyle bu 11'i yazardı. Terim de öyle yaptı. 2. devre Donk'u alıp 5-4-1'e dönüp daha ağır bir sonucu engellemek istedi. Ama bir 6 Kasım'da daha 6-0'lık skor geldi.

Bu işin ocak-temmuzla falan da ilgisi yok. G.Saray buraya Eray İşcan - Bilal Kısa'lı 11 ile gelmiş ve 4-1 yenilmişti...

G.Saray'da bugünün sorunu Fatih Terim. Geçen seneden beri söylüyorum.

Terim, eşofmanlarını giyerse iyi bir hoca.

Başkanlık yaparsa onu da gayet iyi yapacağını düşünüyorum.

Ancak her ikisini birden yapmaya çalıştı mı ikisini de yapamıyor.

Ben kendisini bildim bileli başkan beğenmez hoca... Dursun Özbek ile Mustafa Cengiz'i hayli hayli beğenmez.

Dolayısıyla futbol dışı bürokrasi ile bu kadar çok ilgilendiğinden sahaya odaklanamıyor. Sorunun temeli bu. Yoksa o mu oynar bu mu sonraki mesele.

Bir kere "Ülkeye gelmiş en iyi yabancı orta saha oyuncusu" denerek gazlanan Seri, bom boş bir oyuncu. Nzonzi ve Lemina değerli kariyerleri olan isimler ama ikisi birden fazla. Takım mühendisliği baştan aşağı yanlış ve o da tek başına hocaya yazar.

Önce "sabrımız taşıyor adam gibi oynayın" deyip 10; evet 10 saniye sonra "Başarılar gelir geçer asaletin bize yeter"e geçen kafası karışık G.Saray taraftarı bir an evvel kafayı toplayıp şunları sormalı:

• Bu Seri'yi kim aldı?

• Nagatomo ve Mariano'ya takık durumdayız ama 2 ön libero aldık bunların yerine kimseyi almadık. Üstelik Nagatomo'ya bu parayı neden ve kim verdirdi?

• Gomis'i 6'ya sattık. Diagne - Kostas - Andone - Falcao'nun hepsini toplasak bir Gomis etmedi. Bu Gomis'i kim sattırdı; bu maliyetlerle bu oyuncuları kim aldırdı? Madem 15 milyon Euro maliyetle Diagne'yi aldık; hala da parasını ödüyoruz neden oynatmadık?

• Daha fazla uzatmaya gerek yok. Mühendislik çok kötü. Maliyet-muhasebe felaket... Tek bir soru var aslında:

Oyun planı yok. Geçen yıl da oyun iyi değildi bu yıl da... O zaman acaba stadyumdaki Divan restoranın gönderilmesi kadar sahaya odaklanmadığından mıdır bu durum?

Bu sorgulamalar yapılmadan gerisi laf-ı güzaftır.